В Севастополе слышали "хлопки" и звуки хаотической стрельбы: что произошло

Первый взрыв, по сведениям очевидцев, не похож на работу системы противовоздушной обороны. Второй, более громкий, раздался под утро. Местные жители говорили о пролете российских вертолетов на малой высоте.

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В центральной части Севастополя ночью и утром 20 сентября раздались 2 взрыва, были слышны звуки стрельбы из огнестрельного оружия. Об этом сообщил корреспондент издания "Крым.Реалии".

Первый "хлопок" произошел 4:51, а второй — в 6:05 по местному времени. Первый, по данным редакции, был отдаленный, невыразительный и не похожий на работу системы противовоздушной обороны.

Второй стал более громким и четким. Определить направление звука было трудно, при этом дыма после взрывов не видели.

Около 6:45 в Севастополе началась хаотическая стрельба из стрелкового оружия. Звуки раздавались из района Корабельной стороны или Инкермана и продолжались около минуты. "Хлопков" во время автоматных очередей слышно не было.

О взрывах в центральной части Севастополя писал Telegram-канал "Крымский ветер", но других подробностей не привел. Местные жители сообщали о пролете российских вертолетов на малой высоте.

Российские оккупанты и пропагандисты еще не комментировали события в Севастополе. Захватчики не сообщали о "работе ПВО, уничтожении беспилотников и украинских ДРГ".

Напомним, что в Севастополе слышали взрывы 1 сентября. Жители Балаклавы рассказали, что около 4:00 утра услышали шум пролетающих ракет, после этого в районе мыса Фиолент что-то упало на землю.

Черноморский флот России, по сведениям британской военной разведки, мог вывезти подводные лодки из Крыма в Краснодарский край по причине усиления боевой мощи Вооруженных сил Украины.

Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес ранее говорил, что ского украинские военные смогут запускать ракеты HIMARS по Севастополю и Черноморский флот окажется в невыгодном положении.