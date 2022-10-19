В окупованому Севастополі заявляють, що збили український безпілотник біля аеропорту

Так званий "губернатор" Михайло Развожаєв запевняє, що у місті спрацювала система ППО. БПЛА нібито збили поряд із військовим аеропортом Бельбек.

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Окупаційна влада у захопленому Севастополі в Криму заявляє, що збила український безпілотник біля аеродрому Бельбек. Про це розповів так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, у місті спрацювала система протиповітряної оборони у районі Північної сторони.

"За попередніми даними збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек. Прохання всім зберігати спокій", — написав він у себе в Telegram-каналі.

[ + – ] Коментар місцевої мешканки після вибуху у Севастополі

У коментарях до повідомлення місцеві жителі розповіли, що у місті була повітряна тривога. Якась Галина Гердт також написала, що в неї "затремтів будинок". "Вперше злякалася за весь час операції [повномасштабної війни в Україні]", — уточнила вона.

У групі "ПП Севастополь" також з'явилося повідомлення про те, що у мікрорайоні Любимівка чули звуки вибухів.

"Сильні звуки вибухів у Любимівці, сильно полетіло ППО або ракети, гримнуло так, що аж стіни затряслися", — написали в міському пабліку.

Нагадаємо, 15 жовтня кримчани писали про вибухи в окупованих Севастополі та Саках. Росіяни оголосили тренувальні стрільби, а місцеві жителі стали свідками пуску ракет.

1 жовтня ЗМІ також повідомляли про серію вибухів на військовому аеродромі Бельбек біля Севастополя. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною став військовий літак, який викотився за злітно-посадкову смугу та спалахнув.