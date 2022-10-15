Працює ППО: мешканці Криму налякані вибухами в Севастополі та Саках (відео)

Окупанти оголосили тренувальну стрільбу, а кримчани стали свідками пуску ракет.

Related video

15 жовтня мешканці Криму повідомили в соціальних мережах про звуки вибухів. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив у Telegram, що це системи протиповітряної оборони працюють у Козачій Бухті в тренувальному режимі.

"Прохання не знімати й не викладати відео. Прошу зберігати спокій", — написав окупант.

Користувачі месенджера пишуть, що чули вибухи в Севастополі, Новофедорівці, Євпаторії та Саках, вони діляться фотографіями та відео ракет і слідів, що летять у небі. Дехто припускає, що ЗС РФ запускає ракети з БРК "Бастіон" у бік України, інші кажуть, що стали свідками запуску кількох зенітних ракет.

8 жовтня потужний вибух стався на Кримському мосту, що з'єднує Керч і Росію. Після детонації вантажівки спалахнув залізничний потяг із паливними цистернами, а два автомобільні прольоти впали у воду.

2 жовтня в центрі Севастополя пролунав потужний вибух поряд із торговим центром "Московський". У Будинку побуту вилетіли шибки, а над містом піднявся "гриб" із диму. Окупаційна влада заявила про удар блискавки в дах будівлі, хоча ніхто з містян нічого такого не бачив.

Наприкінці вересня на Південному березі Криму пролунав ще один потужний вибух, який почули мешканці Партеніту, Ялти, Гаспри, Алупки. Місцеві зняли загадковий слід, який залишився в небі, але не змогли визначити природу "хлопка".