У центрі Севастополя пролунав потужний вибух: окупанти говорять про удар блискавки (фото)

Вибух стався поряд із торговим центром "Московський". Очевидці бачили, як у колишньому Будинку побуту вилетіли шибки, а російський губернатор міста говорить про "хлопок".

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У центрі Севастополя 2 жовтня близько 15:00 пролунав потужний вибух. Про це повідомив проєкт Радіо Свобода "Крим.Реалії".

Місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" уточнив, що вибух стався на проспекті Генерала Острякова поруч із торговим центром "Московський".

"У всіх машин в окрузі спрацювала сигналізація. Подробиці уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Призначений Росією "голова" Севастополя Михайло Развожаєв назвав вибух "хлопком та ударом блискавки". Будівля, за його даними, не газифікована.

[ + – ] За версією рятувальників, у дах нібито вдарила блискавка

"За попередньою версією рятувальників — у дах ударила блискавка. Від цього в деяких приміщеннях розбилося скло у вікнах. Загоряння немає, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює МНС", — сказав він.

Ніхто з городян блискавки не бачив та "хлопка" не чули, додає канал "Кримський вітер".

"Всі чули гучний вибух. На фото — колишній "Будинок побуту", в якому від "блискавки" навіть шибки вилетіли. Натомість електрика, чомусь, не вимкнулась — рекламні вивіски горять", — зауважили очевидці.

[ + – ] У "Будинку побуту" від "блискавки" вилетіли шибки

Ще один місцевий Telegram-канал "ПП Севастополь" пише саме про вибух у районі Будинку побуту. Зараз там працюють російські поліцейські та пожежники.

Нагадаємо, що 1 жовтня сталася серія вибухів на військовому аеродромі Бельбек біля Севастополя. РосЗМІ звинуватили у пригоді військовим літак, який викотився за злітно-посадкову смугу, почав горіти, а після цього в ньому здетонували боєприпаси.

Також вибух чули 21 вересня у Севастополі з боку моря. Першою версією пропагандистів була робота саперів — вони нібито висадили в повітря міну. Розводжаєв потім заявив, що в акваторії знайшли безпілотник та знищили.

Вночі та вранці 20 вересня в центрі Севастополя чули 2 вибухи та звуки хаотичної стрілянини з автоматів.