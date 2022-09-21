Вибух у Севастополі: окупанти заявили, що знищили "водоплавний безпілотник" (фото)

Прокремлівські телеграм-канали припускають, що безпілотників у морі було два, один із них прибило до берега.

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Вдень, 21 вересня, мешканці Севастополя почули звук вибуху з боку моря. Місцеві телеграм-канали спочатку повідомили, що сапери підірвали міну, тоді поліція оточила Набережну Первозванного. Потім з посиланням на "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва вони заявили, що у прибережній акваторії виявлено безпілотника, його знищили — цей вибух і чули городяни.

Сам Розвожаєв повідомив, що інцидент стався у районі Солдатського пляжу. "Сьогодні там виявили частину водоплавного безпілотного апарату. Після обстеження фахівці знищили його", — сказав він, не уточнивши, про який саме апарат йдеться.

Прокремлівський телеграм-канал "Рыбарь" повідомив, що безпілотників, мабуть, було два, і один з них прибило до берега.

Нагадаємо, рано-вранці, 1 вересня, жителі Балаклави повідомили, що чули шум ракет, що пролітають, а потім в районі мису Фіолент щось зі свистом впало на землю.

За кілька днів до цього, 22 серпня, у Севастополі пролунав сильний вибух. Окупанти не пояснили городянам, що саме вибухнуло.

19 серпня у кримському місті також було галасливо, тоді місцеві жителі припускали, що чули звуки роботи ППО.