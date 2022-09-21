Взрыв в Севастополе: оккупанты заявили, что уничтожили "водоплавающий беспилотник" (фото)

Прокремлевские телеграм-каналы предполагают, что беспилотников в море было два, один из них прибило к берегу.

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Днем 21 сентября жители Севастополя услышали звук взрыва со стороны моря. Местные телеграм-каналы сначала сообщили, что саперы взорвали мину, в тот момент полиция оцепила Набережную Первозванного. Затем со ссылкой на "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева они заявили, что в прибрежной акватории был обнаружен беспилотник, его уничтожили — этот взрыв и слышали горожане.

Сам Развожаев сообщил, что инцидент произошел в районе Солдатского пляжа. "Сегодня там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата. После обследования специалисты уничтожили его", — сказал он, не уточнив, о каком именно аппарате идет речь.

Прокремлевский телеграм-канал "Рыбарь" сообщил, что беспилотников, по всей видимости, было два, и один из них прибило к берегу.

Напомним, ранним утром 1 сентября жители Балаклавы сообщили, что слышали шум пролетающих ракет, а затем в районе мыса Фиолент что-то со свистом упало на землю.

За несколько дней до этого, 22 августа, в Севастополе прозвучал мощный взрыв. Оккупанты не пояснили горожанам, что именно взорвалось.

19 августа в крымском городе также было шумно, тогда местные жители предполагали, что слышали звуки работы ПВО.