В Севастополе прозвучал мощный взрыв, — росСМИ

По информации журналистов, жители практически всех районов оккупированного крымского города жаловались на дрожащие стены и разбитые стекла в окнах.

В понедельник 22 августа в оккупированном Севастополе прозвучал мощный взрыв. Об этом написали сами жители города в местных Телеграм-каналах, подконтрольных российским оккупантам.

Взрыв прозвучал около 18:00. Его услышали в районе Юмашаева, в Артбухте, Любимовке, на Гагарина, в районе Острякова, Ленинского и на Седьмом километре.

Жители Севастополя в соцсетях жаловались на дрожащие стены и разбитые стекло в окнах.

Позднее появилась информация, что в городе сработала ПВО. Губернатор в оккупационной администрации города убеждал местных жителей, что они слышали звук выстрела, который произвел в Черном море российский корабль. Однако позже представитель оккупантов отказался от своих слов.

Напомним, несколько дней назад в Севастополе также прозвучали звуки взрывов. Взрывы в Севастополе прозвучали примерно в одно и то же время, что и в Евпатории.

Также Фокус писал о том, что оккупанты устроили проверку бомбоубежищ в Севастополе после взрывов. Кроме того, так называемый "губернатор" оккупированного города дал поручение своим подчиненным разместить в городе указатели с информацией о расположении бомбоубежищ, а также промаркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи от укрытий.