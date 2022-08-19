Не только Евпатория: в Севастополе также прозвучали звуки взрывов (видео)

Взрывы в Севастополе прозвучали примерно в одно и то же время, что и в Евпатории. Российские телеграмм-каналы пишут о работе ПВО.

Во временно оккупированном Севастополе вслед за Евпаторией также были слышны взрывы. Об этом сообщается в российском телеграм-канале "ЧП Крым".

Сегодня, 19 августа, в небе над Севастополем были слышны взрывы. В телеграм-канале сообщают, что сработала противовоздушная оборона. Были опубликованы фото и видео, на которых виден след от пуска ракеты. Автор видео говорит, что ПВО сбило то, что летело в небе. На фоне при этом слышен детский крик.

В российских СМИ на момент написания новости ничего о срабатывании ПВО не писали. Оккупационная администрация в Крыму также не сообщала об инциденте.

[ + – ] Севастополь на карте Украины

Напомним, в Евпатории прозвучали взрывы. По предварительным данным российское ПВО сбило два беспилотника.

Ранее СМИ сообщали что, удары по Крыму стали тяжелым психологическим ударом для Путина. Президент пытается скрыть выезд людей из полуострова и продвижение украинской армии.