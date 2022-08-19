"Работает ПВО": в оккупированной Евпатории местные жители сообщают о взрывах (видео)

Российские телеграм-каналы сообщают о срабатывание ЗРК С-400, которые сбили два беспилотника.

Местные жители сообщают, что в Евпатории были слышны взрывы. В телеграм-каналах публикуют видео с пуском ракет средств ПВО.

Вечером в Евпатории, что в АР Крым, были слышны звуки взрывов. В местных и российских телеграм-каналах публикуют видео с запуском ракет, как утверждается из С-400, для перехвата неизвестного объекта. Всего было запущено как минимум две ракеты.

"В городе нет звуков детонации и сирены, С-400 уничтожила летательный аппарат в течении нескольких минут", — заявляют в телеграм-канале "Сигнал".

В российском телеграм-канале "Адвокат, Крым, Россия" утверждают, что беспилотники были сбиты над поселком Заозерное в Евпатории.

Издание "РИА Новости" со ссылкой на советника "главы региона" утверждает, что предположительная причина взрывов — срабатывание ПВО.

[ + – ] Заозерное находится западнее Евпатории

Напомним, по данным СМИ, удары по Крыму стали тяжелым психологическим ударом для Путина. Президент пытается скрыть выезд людей из полуострова и успехи ВСУ.

Также сообщалось, что Черноморский флот РФ потерял половину самолетов после взрывов на авиабазах в Крыму.