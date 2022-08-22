Оккупанты устроили проверку бомбоубежищ в Севастополе после взрывов (видео)

"Губернатор" Развожаев после серии "хлопков" заверил, что Севастополь находится под надежной защитой.

Оккупационные власти Севастополя отчитались о проведении проверки бомбоубежищ в городе. На такой шаг "администрация" пошла после того, как в регионе раздалась серия взрывов. Об этом так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале.

"Поскольку у нас еще действует "желтый уровень", на выходных проверил состояние укрытий", — написал пособник оккупантов.

Развожаев добавил, что дал поручение своим подчиненным разместить в городе указатели с информацией о расположении бомбоубежищ, а также промаркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи от укрытий. "Губернатор" при этом заверил, что временно оккупированный Севастополь находится "под надежной защитой".

Напомним, 18 августа на военном аэродроме Бельбек, что под Севастополем, прозвучала серия взрывов. Оккупационные власти заверили, что Вооруженные силы РФ сбили в этом районе беспилотник. 19 августа в самом Севастополе были также слышны взрывы.

Похожий случай произошел и вчера. Звуки взрывов жители временно-оккупированного города услышали утром 21 августа. По данным журналистов, "хлопки" прогремели около 06:33, дыма или работы противовоздушной обороны РФ заметно не было.

По данным агентства Reuters, недавние взрывы в глубоком тылу, на оккупированной территории Крыма, оказали сильный психологический эффект на президента РФ Владимира Путина. Журналисты отметили, что российский лидер пытается скрыть успехи украинских сил от общественности, в то время как тысячи россиян уезжают из Крыма.