В оккупированном Крыму прозвучали взрывы: что известно

Утром "хлопки" звучали в Севастополе, а ночью 6-7 взрывов было слышно в Алупке.

В оккупированном Крыму снова прозвучали взрывы. Утром 21 августа их слышали жители Севастополя. Об этом сообщает корреспондент издания "Крым. Реалии".

Как пишут журналисты, взрыв прогремел примерно в 06:33 утра. Дыма или работы ПВО заметно не было. В местной оккупационной администрации никак не комментируют происходящее.

Накануне вечером оккупационные власти Севастополя заявили о работе ПВО в городе и призвали местных жителей поменьше снимать взрывы и "тем более выкладывать видео с работой наших систем противовоздушной обороны".

Кроме того, глава Меджлиса Рефат Чубаров рассказал, что в ночь на 21 августа в Алупке в море на расстоянии 2-3 километра от берега были видны 6-7 вспышек, после чего последовали "хлопки".

Напомним, 20 августа над Бахчисараем сработало российское ПВО. В телеграм-каналах сообщают о пуске как минимум двух ракет из ЗРК, вероятно, для того, чтобы сбить беспилотники.

Кроме того, утром 20 августа по штабу Черноморского флота РФ ударил беспилотник. Крымские "власти" заявили, что несмотря на попытки сбить БПЛА, он все же попал по зданию штаба, но не нанес при этом значительного урона.

19 августа взрывы были слышны в оккупированной Евпатории. Российские Telegram-каналы сообщали о работе ЗРК С-400, которые сбили два беспилотника.

Аналитики из Института изучения войны отмечают, что происходящее в Крыму отвлечет российские силы от линии фронта. Вероятно, часть ВС РФ переместят на полуостров для обеспечения безопасности