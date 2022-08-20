Взрывы в Крыму: над Бахчисараем сработало российское ПВО (фото)

В телеграм-каналах сообщают о пуске как минимум двух ракет из ЗРК для сбития, вероятно, беспилотников.

Во временно оккупированном Бахчисарае прозвучали взрывы над городом. Об этом сообщается в российском телеграм-канале "ЧП в Крыму".

В городе было слышно как минимум три взрыва. В небе виден след дыма от пуска ракет средств ПВО. Один из вариантов происшествия — сбитие беспилотника.

Оккупационные власти призывают не паниковать, сохранять спокойствие и сообщать о всех подозрительных людях или находках в правоохранительные органы. Целью подобных атак называют психологическое давление на людей, а не достижения военных результатов.

Вместе с тем в телеграм-каналах пишут, что в оккупированном Крыму подняли в небо вертолеты для патрулирования.

Реакция главы ОП на взрывы в Крыму

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал в своем телеграм-канале на взрывы в Крыму.

"Утро доброе, когда оно украинское", — написал Ермак.

Напомним, утром 20 августа по штабу Черноморского флота РФ прилетело. Его атаковал неизвестный беспилотник. Инцидент произошел в Севастополе.

19 августа жители Евпатории сообщали о взрывах. Тогда заявлялось о срабатыванию средств ПВО.