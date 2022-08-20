Вибухи у Криму: над Бахчисараєм спрацювало російська ППО (фото)

У телеграм-каналах повідомляють про пуск як мінімум двох ракет із ЗРК для збиття, ймовірно, безпілотників.

У тимчасово окупованому Бахчисараї пролунали вибухи над містом. Про це повідомляється в російському телеграм-каналі "НП у Криму".

У місті було чути щонайменше три вибухи. У небі видно слід диму від пуску ракет засобів ППО. Один із варіантів події — збиття безпілотника.

Окупаційна влада закликає не панікувати, зберігати спокій та повідомляти про всіх підозрілих людей чи знахідок до правоохоронних органів. Метою подібних атак називають психологічний тиск на людей, а не досягнення воєнних результатів.

Натомість у телеграм-каналах пишуть, що в окупованому Криму підняли в небо гелікоптери для патрулювання.

Реакція голови ОП на вибухи у Криму

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував у своєму телеграм-каналі на вибухи у Криму.

"Ранок добрий, коли він український", — написав Єрмак.

Нагадаємо, вранці 20 серпня до штабу Чорноморського флоту РФ прилетіло. Його атакував невідомий безпілотник. Інцидент стався у Севастополі.

19 серпня мешканці Євпаторії повідомляли про вибухи. Тоді заявлялося про спрацювання засобів ППО.