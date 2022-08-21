В окупованому Криму пролунали вибухи: що відомо

Вранці "хлопки" звучали в Севастополі, а вночі 6-7 вибухів було чути в Алупці.

В окупованому Криму знову пролунали вибухи. Зранку, 21 серпня, їх чули мешканці Севастополя. Про це повідомляє кореспондент видання "Крим. Реалії".

Як пишуть журналісти, вибух пролунав приблизно о 06:33 ранку. Диму чи роботи ППО помітно не було. У місцевій окупаційній адміністрації ніяк не коментують те, що відбувається.

Напередодні ввечері окупаційна влада Севастополя заявила про роботу ППО в місті і закликала місцевих жителів поменше знімати вибухи і "тим більше викладати відео з роботою наших систем протиповітряної оборони".

Крім того, голова Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що в ніч на 21 серпня в Алупці в морі на відстані 2-3 кілометри від берега було видно 6-7 спалахів, після чого були "хлопки".

Нагадаємо, 20 серпня над Бахчисараєм спрацювало російське ППО. У телеграм-каналах повідомляють про пуск щонайменше двох ракет із ЗРК, ймовірно, для того, щоб збити безпілотники.

Крім того, вранці, 20 серпня, по штабу Чорноморського флоту вдарив безпілотник. Кримська "влада" заявила, що попри спроби збити БПЛА, він все ж таки потрапив по будівлі штабу, але не завдав водночас значної шкоди.

19 серпня вибухи було чути в окупованій Євпаторії. Російські Telegram-канали повідомляли про роботу ЗРК С-400, які збили два безпілотники.

Аналітики з Інституту вивчення війни зазначають, що те, що відбувається в Криму, відверне російські сили від лінії фронту. Ймовірно, частину ЗС РФ перемістять на півострів для забезпечення безпеки