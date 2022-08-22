Окупанти влаштували перевірку бомбосховищ у Севастополі після вибухів (відео)

"Губернатор" Развожаєв після серії "хлопків" запевнив, що Севастополь перебуває під надійним захистом.

Окупаційна влада Севастополя прозвітувала про проведення перевірки бомбосховищ у місті. На такий крок "адміністрація" пішла після того, як у регіоні пролунала серія вибухів. Про це так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Оскільки в нас ще діє "жовтий рівень", на вихідних перевірив стан укриттів", — написав посібник окупантів.

Развожаєв додав, що дав доручення своїм підлеглим розмістити в місті вказівники з інформацією про розташування бомбосховищ, а також промаркувати підвали табличками з номерами телефонів і квартир, де знаходяться ключі від укриттів. "Губернатор" водночас запевнив, що тимчасово окупований Севастополь знаходиться "під надійним захистом".

Нагадаємо, 18 серпня на військовому аеродромі Бельбек, що під Севастополем, пролунала серія вибухів. Окупаційна влада запевнила, що Збройні сили РФ збили в цьому районі безпілотник. 19 серпня у самому Севастополі було також чути вибухи.

Схожий випадок трапився і вчора. Звуки вибухів жителі тимчасово окупованого міста почули вранці 21 серпня. За даними журналістів, "хлопки" прогриміли приблизно о 06:33, диму чи роботи протиповітряної оборони РФ помітно не було.

За даними агентства Reuters, нещодавні вибухи в глибокому тилу, на окупованій території Криму, мали сильний психологічний ефект на президента РФ Володимира Путіна. Журналісти зазначили, що російський лідер намагається приховати успіхи українських сил від громадськості, тоді як тисячі росіян виїжджають з Криму.