У Севастополі пролунав потужний вибух, — росЗМІ

За інформацією журналістів, жителі практично всіх районів окупованого кримського міста скаржилися на стіни, що дрижать, та розбиті шибки у вікнах.

У понеділок, 22 серпня, в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух. Про це написали самі мешканці міста у місцевих телеграм-каналах, підконтрольних російським окупантам.

Вибух пролунав приблизно о 18:00. Його почули в районі Юмашаєва, в Артбухті, Любимівці, на Гагаріна, в районі Острякова, Ленінського та на Сьомому кілометрі.

Жителі Севастополя у соцмережах скаржилися на стіни, що дрижать, та розбиті стекла у вікнах.

Пізніше з'явилася інформація, що в місті спрацювала ППО. Губернатор в окупаційній адміністрації міста переконував місцевих жителів, що вони чули звук пострілу, який в Чорному морі здійснив російський корабель. Проте згодом представник окупантів відмовився від своїх слів.

Нагадаємо, кілька днів тому в Севастополі також пролунали звуки вибухів. Вибухи в Севастополі пролунали приблизно в той самий час, що й у Євпаторії.

Також Фокус писав про те, що окупанти влаштували перевірку бомбосховищ у Севастополі після вибухів. Крім того, так званий "губернатор" окупованого міста дав доручення своїм підлеглим розмістити в місті вказівники з інформацією про розташування бомбосховищ, а також промаркувати підвали табличками з номерами телефонів і квартир, де знаходяться ключі від укриттів.