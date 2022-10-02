В центре Севастополя прогремел мощный взрыв: оккупанты говорят об ударе молнии (фото)

Взрыв произошел рядом с торговым центром "Московский". Очевидцы видели, как в бывшем Доме быта вылетели стекла, а российский губернатор города говорит о "хлопке".

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В центре Севастополя 2 октября около 15:00 раздался мощный взрыв. Об этом сообщил проект Радио Свобода "Крым.Реалии".

Местный Telegram-канал "Крымский ветер" уточнил, что взрыв произошел на проспекте Генерала Острякова рядом с торговым центром "Московский".

"У всех машин в округе сработала сигнализация. Подробности уточняются", — сказано в сообщении.

Назначенный Россией "глава" Севастополя Михаил Развожаев назвал взрыв "хлопком и ударом молнии". Здание, по его данным, не газифицировано.

[ + – ] По версии спасателей, в крышу якобы ударила молния

"По предварительной версии спасателей — в крышу ударила молния. От этого в некоторых помещениях разбились стекла в окнах. Возгорания нет, никто не пострадал. Сейчас на месте работает МЧС", — сказал он.

Никто из горожан молнии не видел и "хлопка" не слышали, добавляет канал "Крымский ветер".

"Все слышали громкий взрыв. На фото — бывший "Дом быта", в котором от "молнии" даже стекла вылетели. Зато электричество, почему-то, не выключилось — рекламные вывески горят", — заметили очевидцы.

[ + – ] В "Доме быта" от "молнии" вылетели стекла

Еще один местный Telegram-канал "ЧП Севастополь" пишет именно о взрыве в районе Дома быта. Сейчас там работают российские полицейские и пожарные.

Напомним, что 1 октября произошла серия взрывов на военном аэродроме Бельбек возле Севастополя. РосСМИ обвинили в происшествии военным самолет, которые выкатился за взлетно-посадочную полосу, начал гореть, а после єтого в нем сдетонировали боеприпасы.

Также взрыв слышали 21 сентября в Севастополе со стороны моря. Первой версией пропагандистов была работа саперов — они якобы взорвали мину. Развожаев потом заявил, что в акватории нашли беспилотник и уничтожили.

Ночью и утром 20 сентября в центре Севастополя слышали 2 взрыва и звуки хаотичной стрельбы из автоматов.