"Кораблі відбивають атаку БПЛА": в окупованому Севастополі пролунали вибухи (відео)

У місті перекрили рейд, не ходять пороми та катери, а рух між районами можливий лише автобусами.

Related video

В окупованому Росією Севастополі пролунали вибухи. Так званий губернатор міста Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту РФ нібито відбивають атаку безпілотників, а жодних об'єктів не було пошкоджено. Про це пише російське видання "ТАРС".

Повідомляється, що в Севастополі перекрили рейд, не ходять пороми та катери, а рух між районами міста можливий лише автобусами. Рейд через Севастопольську бухту забезпечує зв'язок між північною та південною частинами міста.

Водночас російське видання "РИА Новости" стверджує, що в цей же час американський розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk уже кілька годин кружляє над нейтральними водами Чорного моря поблизу Криму. Він вилетів із італійської Сицилії.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня в Севастополі безпілотник атакував Балаклавську ТЕС. У результаті інциденту спалахнув один із трансформаторів, який перебував на профілактиці та не працював.

19 жовтня Михайло Развожаєв стверджував, що в Севастополі нібито збили український безпілотник біля військового аеропорту Бельбек. Місцеві жителі повідомляли про сильні вибухи в деяких районах.

15 жовтня жителі Криму повідомляли про вибухи в Севастополі та Саках. Дехто припускав, що ЗС РФ запускає ракети з БРК "Бастіон" у бік України.