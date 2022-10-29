Подоляк прокоментував вибухи в Севастополі та залишив загадкове послання ЗС РФ

Представник ОП радить вимкнути камери в Севастополі та на інших окупованих українських територіях. І прогнозує "негативний наступ" до меж 1991 року.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк туманно висловився про вибухи, які пролунали в окупованому Криму 29 жовтня. Він звернувся до окупантів і порадив вимкнути камери в Севастополі й інших окупованих містах. Повідомлення опубліковано у Twitter.

"Після "негативного наступу" до кордонів-1991 скажете своїй z-пастві, що "виграли" війну. А "Чорноморський флот" просто поплив..." — ідеться в повідомленні Подоляка. У твіті представника ОП міститься явне посилання до пояснення причин трагедії підводного човна "Курськ". 2000 року президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на запитання американського журналіста Ларрі Кінга про те, що сталося з субмариною, сказав, що "вона потонула".

Реакція РФ

Представник окупаційної адміністрації в Севастополі Михайло Развожаєв заявив, що російські кораблі відбивають атаку безпілотників і що пошкоджень нібито немає.

За даними Міноборони РФ в атаці задіяно 9 українських БПЛА і 7 морських дронів. Представники російського відомства також зазначили, що ранкові вибухи в Севастополі завдали певних збитків морському тральщику "Іван Голубець" і загородженню в бухті Південна.

Нагадаємо, що в РФ звинуватили в атаці на севастопольські військові кораблі владу Великобританії. Згідно з твердженнями російського Міноборони, операція готувалася тим же підрозділом британських ВМФ, який нібито підірвав "Північні потоки".

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни вивезли всю техніку з Чорнобаївки. Місцевий аеродром вважався важливим пунктом для російського угруповання. І хоча ЗСУ регулярно завдавали ударів по цьому об'єкту, з початку окупації Херсонської області війська РФ не залишали Чорнобаївку.