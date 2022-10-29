Росія звинуватила Велику Британію в атаці на військові кораблі у Севастополі

Як стверджує Міноборони РФ, операцію підготував той самий підрозділ британських ВМФ, що підірвав "Північні потоки".

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Міністерство оборони Росії заявило, що українські військові атакували російські кораблі в окупованому Севастополі під керівництвом фахівців із Великобританії. Таку версію подій прес-служба відомства озвучила у Telegram.

Як стверджує офіційний речник Міноборони РФ Ігор Конашенков, інструктори одного з підрозділів Військово-морських сил Великобританії навчили військовослужбовців 73-го спеціального центру морських операцій ЗСУ у місті Очаків Миколаївської області, а також підготували удари по кораблям в акваторії Севастополя. Крім того, той же підрозділ британських ВМС спланував і влаштував вибух на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі 26 вересня.

У Севастополі окупанти почали вживати екстрених заходів, намагаючись перешкодити українським військовим робити нові удари. Після інциденту 29 жовтня так званий "губернатор" міста Михайло Розвожаєв розпорядився відключити усі камери відеоспостереження або закрити доступ до трансляцій для громадянського населення.

"За окремими відеофрагментами, які дають можливість противнику виявляти системи оборони міста, займатимуться спецслужби", — наголосив Развожаєв.

Як писали раніше, Міноборони РФ визнало, що вибухи в Севастополі пошкодили тральщик "Іван Голубець" та сіткову огорожу в бухті Південна. Згідно з заявою росіян, українські війська використовували для завдання ударів 9 безпілотних літальних апаратів і 7 морських безпілотників.

"Губернатор" Михайло Развожаєв додав, що сили РФ збили усі літальні та один надводний апарат. Він назвав інцидент наймасовішою атакою на Севастополь із початку вторгнення на територію України.

27 жовтня з'явилася інформація, що безпілотник атакував Балаклавську ТЕС у Севастополі. Після вибуху на об'єкті розпочалася пожежа, Михайло Развожаєв заявив про пошкодження трансформатора.