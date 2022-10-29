У Севастополі після вибухів пошкоджено тральщик "Іван Голубець", — Міноборони РФ (фото, відео)

Окупанти стверджують, що українські військові нібито задіяли 9 безпілотників і 7 автономних морських безпілотників.

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У Міністерстві оборони Росії заявили, що внаслідок ранкових вибухів в окупованому Севастополі незначне ушкодження отримали морський тральщик "Іван Голубець", а також боносіткова загорожа в бухті Південна. Про це повідомляє видання "РІА Новини".

В оборонному відомстві РФ звинуватили Збройні сили України в атаках на окуповане місто. Окупанти стверджують, що українські військові нібито задіяли 9 безпілотників і 7 автономних морських безпілотників.

"У результаті вжитих заходів силами кораблів Чорноморського флоту всі повітряні цілі були знищені", — сказано в повідомленні.

Що говорить окупаційна влада Криму?

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що системи ППО в Севастополі кілька годин відбивали атаки безпілотників, усі вони нібито були збиті, також знищено надводного безпілотника.

За його словами, атака БПЛА в акваторії міста була наймасовішою з початку вторгнення РФ на територію України.

Крім того, Розвожаєв попередив, що наразі для цивільних осіб будуть закриті трансляції з камер відеоспостереження в місті. Він заявив, що вони "дають можливість противнику виявляти системи оборони міста".

[ + – ] Вибухи в Севастополі [ + – ] Вибухи в Севастополі [ + – ] Вибухи в Севастополі

Що говорить українська влада?

На момент написання матеріалу українська влада ніяк не відреагувала на звинувачення Росії.

Що відомо про корабель?

"Іван Голубець" — морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів і суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі в мінних постановках у дальній зоні від своїх баз.

Версія про пошкодження фрегата "Адмірал Макаров"

За інформацією українського журналіста Андрія Цаплієнка, в окупованому Севастополі через вибухи було пошкоджено кілька кораблів, серед них — фрегат "Адмірал Макаров", який є флагманом після втрати росіянами крейсера "Москва". Він зазначив, що ця інформація потребує додаткової перевірки.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня в Севастополі пролунали вибухи. У місті перекрили рейд, не ходять пороми та катери, а рух між районами можливий лише автобусами.

27 жовтня повідомлялося, що безпілотник атакував Балаклавську ТЕС у Севастополі. Після цього там почалася пожежа.