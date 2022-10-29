У Севастополі після вибухів пошкоджено тральщик "Іван Голубець", — Міноборони РФ (фото, відео)
Окупанти стверджують, що українські військові нібито задіяли 9 безпілотників і 7 автономних морських безпілотників.
У Міністерстві оборони Росії заявили, що внаслідок ранкових вибухів в окупованому Севастополі незначне ушкодження отримали морський тральщик "Іван Голубець", а також боносіткова загорожа в бухті Південна. Про це повідомляє видання "РІА Новини".
В оборонному відомстві РФ звинуватили Збройні сили України в атаках на окуповане місто. Окупанти стверджують, що українські військові нібито задіяли 9 безпілотників і 7 автономних морських безпілотників.
"У результаті вжитих заходів силами кораблів Чорноморського флоту всі повітряні цілі були знищені", — сказано в повідомленні.
Що говорить окупаційна влада Криму?
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що системи ППО в Севастополі кілька годин відбивали атаки безпілотників, усі вони нібито були збиті, також знищено надводного безпілотника.
За його словами, атака БПЛА в акваторії міста була наймасовішою з початку вторгнення РФ на територію України.
Крім того, Розвожаєв попередив, що наразі для цивільних осіб будуть закриті трансляції з камер відеоспостереження в місті. Він заявив, що вони "дають можливість противнику виявляти системи оборони міста".
Що говорить українська влада?
На момент написання матеріалу українська влада ніяк не відреагувала на звинувачення Росії.
Що відомо про корабель?
"Іван Голубець" — морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів і суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі в мінних постановках у дальній зоні від своїх баз.
Версія про пошкодження фрегата "Адмірал Макаров"
За інформацією українського журналіста Андрія Цаплієнка, в окупованому Севастополі через вибухи було пошкоджено кілька кораблів, серед них — фрегат "Адмірал Макаров", який є флагманом після втрати росіянами крейсера "Москва". Він зазначив, що ця інформація потребує додаткової перевірки.
Нагадаємо, вранці 29 жовтня в Севастополі пролунали вибухи. У місті перекрили рейд, не ходять пороми та катери, а рух між районами можливий лише автобусами.
27 жовтня повідомлялося, що безпілотник атакував Балаклавську ТЕС у Севастополі. Після цього там почалася пожежа.