В Севастополе после взрывов поврежден тральщик "Иван Голубец", — Минобороны РФ (фото, видео)

Оккупанты утверждают, что украинские военные якобы задействовали 9 беспилотников и 7 автономных морских беспилотников.

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В Министерстве обороны России заявили, что в результате утренних взрывов в оккупированном Севастополе незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

В оборонном ведомстве РФ обвинили Вооруженные силы Украины в атаках на оккупированный город. Оккупанты утверждают, что украинские военные якобы задействовали 9 беспилотников и 7 автономных морских беспилотников.

"В результате принятых мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены", — сказано в сообщении

Что говорят оккупационные власти Крыма?

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников, все они якобы были сбиты, также уничтожен надводный беспилотник.

По его словам, атака БПЛА в акватории города была самой массированной с начала вторжения РФ на территорию Украины.

Кроме того, Развожаев предупредил, что теперь для гражданских лиц будут закрыты трансляции с камер видеонаблюдения в городе. Он заявил, что они "дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города".

[ + – ] Взрывы в Севастополе [ + – ] Взрывы в Севастополе [ + – ] Взрывы в Севастополе

Что говорят украинские власти?

На момент написания материала украинские власти никак не отреагировали на обвинения России.

Что известно о корабле?

"Иван Голубец" — морской тральщик, предназначенный для проводки за тралами кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне от своих баз.

Версия о повреждении фрегата "Адмирал Макаров"

По информации украинского журналиста Андрея Цаплиенко, в оккупированном Севастополе из-за взрывов могли быть повреждены несколько кораблей, среди них — фрегат "Адмирал Макаров", который является флагманом после потери россиянами крейсера "Москва". Он отметил, что эта информация требует дополнительной проверки.

Напомним, утром 29 октября в Севастополе прозвучали взрывы. В городе перекрыли рейд, не ходят паромы и катера, а движение между районами возможно лишь на автобусах.

27 октября сообщалось, что беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. После этого там начался пожар.