В окупованому Севастополі безпілотник атакував Балаклавську ТЕС, там почалася пожежа

Так званий губернатор міста Михайло Развожаєв стверджує, що інцидент не вплине на електропостачання Севастополя та Криму. Росіяни збудували Балаклавську ТЕС на окупованому півострові у 2018 році.

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В окупованому Севастополі в ніч із 26 на 27 жовтня безпілотний літальний апарат атакував Балаклавську ТЕС. Про це у себе в Telegram-каналі розповів так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

За його словами, внаслідок інциденту спалахнув один із трансформаторів, який перебував на профілактиці і не працював. Розводжаєв запевняє, що на момент прибуття рятувальників на станцію відкритого горіння вже не було.

"Трансформатор пошкоджений мінімально. Постраждалих немає", — каже окупаційний голова Севастополя.

[ + – ] Повідомлення Розвожаєва про подію

Також Развожаєв стверджує, що російські засоби радіолокаційного захисту нібито "збили" безпілотник із його початкової траєкторії, тому він не досяг своєї цілі.

Окупант наголосив, що інцидент на ТЕС не вплине на електропостачання Севастополя та Криму.

"Загрози електропостачанню немає. Електрика є скрізь. Завдяки вжитим заздалегідь заходам щодо безпеки станції вдалося уникнути великих збитків", — прокоментував він.

Міжнародний скандал через Балаклавську ТЕС

Балаклавська ТЕС (або Севастопольська ПГУ-ТЕС) – це парогазова електростанція у Севастополі потужністю 496,8 МВт. Її збудувала Російська Федерація на окупованому півострові у 2018 році. Офіційна церемонія введення в експлуатацію відбулася у березні 2019 року.

Будівництво Балаклавської ТЕС у Севастополі, а також Таврійської ТЕС у Сімферополі, викликало міжнародний скандал за участю компанії Siemens. Як з'ясувалося, дочірня компанія "Ростеха" ВАТ "Технопромекспорт" у 2015 році купила у Siemens чотири газові турбіни нібито для електростанції на Таманському півострові в Росії, але в результаті перепродала їх іншій дочірній компанії "Ростеха" – "Технопромекспорт" – для будівництва ТЕС в окупованому Криму.

У результаті влітку 2017 року компанія Siemens заявила, що турбіни поставлені в окупований Крим і назвала це порушенням умов договору. Концерн оскаржив в Арбітражному суді Москви договори на постачання турбін, але суд відмовив у задоволенні позову.

Нагадаємо, 19 жовтня так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що біля аеродрому "Бельбек" збили українського безпілотника. Як заявив окупант, у місті спрацювала система протиповітряної оборони у районі Північної сторони.

Пізніше цього ж дня окупаційна влада показала збитий БПЛА. Частина уламків дрона впала на житлову споруду. На місці події почалася пожежа, але її вдалося погасити.