У Севастополі показали збитий росіянами безпілотник: він упав на будинки (відео)

За словами так званого "губернатора" Михайла Развожаєва, частина уламків БПЛА впала на житлову споруду. На місці події почалася пожежа, але її вдалося погасити.

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Збитий російськими силами безпілотник упав на житлові будови на Північній стороні окупованого Севастополя. Про це в себе у Telegram-каналі розповів так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв.

"Уточнення щодо ранкової роботи системи ППО: у Севастополі було збито БПЛА. Частина уламків впала на житлову споруду в приватному секторі (в одному із СТ на Північній стороні)", –– зокрема, написав він.

За його словами, після цього на місці події почалася пожежа, проте рятувальникам вдалося швидко її загасити.

[ + – ] Збитий росіянами безпілотник

Водночас кримчани уточнюють, що безпілотник збили в селі Іванівка Сакського району о 7:20 ранку. І він справді впав у приватному секторі. На місце приїхали поліція та МНС.

Російські пабліки також показали відео з частинами збитого БПЛА.

Нагадаємо, раніше Михайло Развожаєв повідомив, що безпілотник нібито збили поряд із військовим аеродромом "Бельбек". Місцеві жителі в коментарях розповіли, що в них "тремтіли будинки" через роботу ППО.