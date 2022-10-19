В Севастополе показали сбитый россиянами беспилотник: он упал на дома (видео)

По словам так называемого "губернатора" Михаила Развожаева, часть обломков БПЛА рухнула на жилую постройку. На месте происшествия начался пожар, но его удалось погасить.

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Сбитый российскими силами беспилотник упал на жилые постройки на Северной стороне оккупированного Севастополя. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев.

"Уточнение по утренней работе системы ПВО: в Севастополе был сбит БПЛА. Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе (в одном из СТ на Северной стороне)", –– в частности, написал он.

По его словам, после этого на месте происшествия начался пожар, однако спасателям удалось быстро его потушить.

[ + – ] Сбитый россиянами беспилотник

В то же время крымчане уточняют, что беспилотник сбили в селе Ивановка Сакского района в 7:20 утра. И он действительно упал в частном секторе. На место приехали полиция и МЧС.

Российские паблики также показали видео с частями сбитого БПЛА.

Напомним, ранее Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник якобы сбили рядом с военным аэродромом "Бельбек". Местные жители в комментариях рассказали, что у них "дрожали дома" из-за работы ПВО.