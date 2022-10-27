В оккупированном Севастополе беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС, там начался пожар

Так называемый губернатор города Михаил Развожаев утверждает, что инцидент не повлияет на электроснабжение Севастополя и Крыма. Россияне построили Балаклавскую ТЭС на оккупированном полуострове в 2018 году.

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В оккупированном Севастополе в ночь с 26 на 27 октября беспилотный летательный аппарат атаковал Балаклавскую ТЭС. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал так называемый губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в результате инцидента загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. Развожаев уверяет, что к моменту прибытия спасателей на станцию открытого горения уже не было.

"Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет", — говорит оккупационный глава Севастополя.

[ + – ] Сообщение Развожаева о происшествии

Также Развожаев утверждает, что российские средства радиолокационной защиты якобы "сбили" беспилотник с его первоначальной траектории, поэтому он не достиг своей цели.

Оккупант подчеркнул, что инцидент на ТЭС не повлияет на электроснабжение Севастополя и Крыма.

"Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде. Благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции — удалось избежать большого ущерба", –– прокомментировал он.

Международный скандал из-за Балаклавской ТЭС

Балаклавская ТЭС (или Севастопольская ПГУ-ТЭС) — это парогазовая электростанция в Севастополе мощностью 496,8 МВт. Была построена Российской Федерацией на оккупированном полуострове в 2018 году. Официальная церемония ввода в эксплуатацию состоялась в марте 2019 года.

Строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе, а также Таврической ТЭС в Симферополе вызвало международный скандал с участием компании Siemens. Как выяснилось, дочерняя компания "Ростеха" ОАО "Технопромэкспорт" в 2015 году купила у Siemens четыре газовые турбины якобы для электростанции на Таманском полуострове в России, но в итоге перепродала их другой дочерней компании "Ростеха" ––– "Технопромэкспорт" –– для строительства ТЭС в оккупированном Крыму.

В итоге, летом 2017 года компания Siemens заявила, что турбины были поставлены в оккупированный Крым и назвала это нарушением условий договора. Концерн оспорил в Арбитражном суде Москвы договоры на поставку турбин, но суд отказал в удовлетворении иска.

Напомним, 19 октября так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что возле аэродрома "Бельбек" был сбит украинский беспилотник. Как заявил оккупант, в городе сработала система противовоздушной обороны в районе Северной стороны.

Позже в этот же день оккупационные власти показали сбитый БПЛА. Часть обломков дрона рухнула на жилую постройку. На месте происшествия начался пожар, но его удалось погасить.