Россия обвинила Великобританию в атаке на военные корабли в Севастополе

Как утверждает Минобороны РФ, операцию подготовило то же подразделение британских ВМФ, что взорвало "Северные потоки".

Related video

Министерство обороны России заявили, что украинские военные атаковали российские корабли в оккупированном Севастополе под руководством специалистов из Великобритании. Такую версию событий пресс-служба ведомства озвучила в Telegram.

Как утверждает официальный спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков, инструкторы одного из подразделений Военно-морских сил Великобритании обучили военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ в городе Очаков Николаевской области, а также подготовили удары по кораблям в акватории Севастополя. Кроме того, то же подразделение британских ВМС спланировало и устроило взрыв на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море 26 сентября.

В Севастополе оккупанты начали принимать экстренные меры, пытаясь помешать украинским военным совершать новые удары. После инцидента 29 октября так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев распорядился отключить все камеры видеонаблюдения или закрыть доступ к трансляциям для гражданского населения.

"По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы", — подчеркнул Развожаев.

Как писали ранее, Минобороны РФ признало, что взрывы в Севастополе повредили тральщик "Иван Голубец" и сеточное заграждение в бухте Южная. Согласно заявлению россиян, украинские войска использовали для нанесения ударов 9 беспилотных летательных аппаратов и 7 морских беспилотников.

"Губернатор" Михаил Развожаев добавил, что силы РФ сбили все летательные и один надводный аппарат. Он назвал инцидент самой массированной атакой на Севастополь с начала вторжения на территорию Украины.

27 октября появилась информация, что беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. После взрыва на объекте начался пожар, Михаил Развожаев заявил о повреждении трансформатора.