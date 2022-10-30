"Ложь эпического масштаба": Великобритания ответила на обвинения РФ в атаке на Севастополь

Кремль, по мнению Минобороны Королевства, подобными заявлениями подтверждает, что внутри российского правительства происходят большие споры.

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Россия, обвиняя Великобританию в атаке на Черноморский флот РФ в Крыму, пытается отвлечь внимание от своего незаконного вторжения в Украину. Об этом говорится в заявлении, которое было обнародовано пресс-службой Минобороны Соединенного Королевства.

В частности, ведомство отреагировало на заявления МО России, в котором говорилось, что британские специалисты якобы разработали операцию и подготовили украинских военнослужащих к атаке на Черноморский флот РФ, базировавшийся возле Севастополя.

Минобороны Великобритании считает, что Россия, обнародывая фейковые сообщения, пытается отвлечь внимание Запада от незаконного вторжения в Украину.

Обвинения в разработке операций по атаке на Черноморский флот и газопроводы "Северные потоки" ведомство назвало "ложными утверждениями эпического масштаба".

"Эта выдуманная история говорит больше о спорах, происходящих внутри российского правительства, нежели о западных странах", — добавили в министерстве обороны Великобритании, комментируя недавнее заявление России после атаки на Черноморский флот в Крыму.

Напомним, утром 29 октября в районе оккупированного Севастополя прогремело несколько взрывов, а местные жители увидели масштабный пожар возле бухты. Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко утверждал, что в результате "бавовны" пострадали несколько кораблей Черноморского флота РФ, в том числе флагман "Адмирал Макаров".

Минобороны РФ официально подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец", а также боносетевого заграждения в бухте Южная. Ведомство возложило ответственность за атаку на военные объекты Черноморского флота на Вооруженные силы Украины, которые якобы для удара задействовали беспилотники.

В своем заявлении Минобороны РФ также обвинило Великобританию в атаке на свои военные корабли в Севастополе и подрыв газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море.