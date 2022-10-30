"Брехня епічного масштабу": Великобританія відповіла на звинувачення РФ в атаці Севастополя

Кремль, на думку Королівства Міноборони, подібними заявами підтверджує, що всередині російського уряду відбуваються великі суперечки.

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Росія, звинувачуючи Велику Британію в атаці на Чорноморський флот РФ у Криму, намагається відвернути увагу від свого незаконного вторгнення в Україну. Про це йдеться у заяві, яку було оприлюднено пресслужбою Міноборони Сполученого Королівства.

Зокрема, відомство відреагувало на заяви МО Росії, в якій йшлося про те, що британські фахівці нібито розробили операцію і підготували українських військовослужбовців до атаки на Чорноморський флот РФ, що базувався біля Севастополя.

Міноборони Великобританії вважає, що Росія, оприлюднюючи фейкові повідомлення, намагається відвернути увагу Заходу від незаконного вторгнення в Україну.

Звинувачення у розробці операцій з атаки на Чорноморський флот та газопроводи "Північні потоки" відомство назвало "хибними твердженнями епічного масштабу".

"Ця вигадана історія говорить більше про суперечки, що відбуваються всередині російського уряду, ніж про західні країни", — додали в міністерстві оборони Великобританії, коментуючи недавню заяву Росії після атаки на Чорноморський флот у Криму.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня в районі окупованого Севастополя пролунало кілька вибухів, а місцеві жителі побачили масштабну пожежу біля бухти. Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко стверджував, що внаслідок "бавовни" постраждали кілька кораблів Чорноморського флоту РФ, зокрема флагман "Адмірал Макаров".

Міноборони РФ офіційно підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець", а також боносіткової загороди у бухті Південна. Відомство поклало відповідальність за атаку на військові об'єкти Чорноморського флоту на Збройні сили України, які нібито для удару використали безпілотники.

У своїй заяві Міноборони РФ також звинуватило Велику Британію в атаці на свої військові кораблі в Севастополі та підрив газопроводів "Північні потоки" у Балтійському морі.