Мінімум три російські кораблі вразили безпілотники в бухті Севастополя, — розслідування

Аналітики групи GeoConfirmed вважають, що в атаці на російські кораблі брало участь від 6 до 8 безпілотників.

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Аналітики GeoConfirmed провели своє розслідування атаки безпілотників на кораблі Чорноморського флоту РФ у бухті Севастополя 29 жовтня. Їхнє розслідування показує, що дрони атакували фрегат класу "Адмірал Григорович", до якого належить нинішній флагман російського флоту в Чорному морі "Адмірал Макаров", а також пошкодили тральщик класу "Натя" під назвою "Іван Голубець". Експерти вважають, що в атаці на російські кораблі брали участь від 6 до 8 безпілотників і вони вразили щонайменше три цілі, пише Уніан.

Експерти з групи GeoConfirmed провели аналіз фото та відеоматеріалів очевидців події, а також кадрів з надводних безпілотників, які перебували у бухті Севастополя.

Аналітики вважають, що безпілотним апаратам вдалося прорвати оборону росіян і вони завдали удару мінімум по трьох кораблях. На основі відео та фотоматеріалів експерти зробили висновок, що безпілотники знаходилися поряд із як мінімум чотирма російськими кораблями. Експерти з GeoConfirmed підтвердили, що росіяни намагалися збити атакувальні безпілотники, зокрема з вертольота.

[ + – ] Аналітики вважають, що безпілотним апаратам вдалося прорвати оборону росіян і вони завдали удару мінімум по трьох кораблях Фото: Twitter

Розслідувачі опублікували в Twitter всі наявні у них матеріали і зробили висновок, що безпілотники все ж таки пошкодили флагман Чорноморського флоту "Адмірал Макаров", а також тральщик "Іван Голубець". Останній, згідно з заявою Міноборони РФ, отримав незначні ушкодження.

За підрахунками аналітиків для атаки по російських кораблях залучили від шести до восьми безпілотників і три з них все ж таки завдали поразки своїм цілям. Але два з них, ймовірно, були збиті. У GeoConfirmed вважають, що безпілотники для атаки у Севастополі, ймовірно, використовувала Україна.

На одному з відео видно, як безпілотник завдає удару по фрегату "Адмірал Макаров" і зйомка переривається можливо через те, що стався вибух.

На іншому відео видно, як безпілотник атакує тральщик "Іван Голубець".

І на третьому відео видно атаку автономного апарату третього корабля.

Фокус вже писав про атаку безпілотними апаратами кораблів ЧФ Росії у Севастополі. Згідно з заявами окупаційної влади міста, це була наймасовіша атака БПЛА. У Міноборони РФ заявили про те, що всі безпілотники були знищені, а пошкодження отримав лише один із кораблів.

Також Фокус писав про те, що Росія звинуватила Україну в атаці на свій флот і в цьому нібито українцям допомагали військові фахівці з Великої Британії.

Нагадуємо, що радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував вибухи у Севастополі та залишив загадкове послання для російських військових.

Також Фокус писав, що Великобританія відповіла на звинувачення Росії в атаці на кораблі в Севастополі. У повідомленні сказано, що це "брехня епічного масштабу".