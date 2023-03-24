"Враг не узнает покоя": Залужный показал, как ВСУ уничтожили корабль РФ "Саратов" (видео)

Главнокомандующий украинскими войсками рассказал, что произошло это яркое событие еще год назад. Именно в этот день миф о "неуязвимости флота" России был развеян.

Related video

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как год назад был уничтожен один из самых больших десантных кораблей морского флота РФ в районе Бердянска. Опубликован ролик в его Telegram-канале в пятницу, 24 марта.

Именно в этот день исполняется год с момента, как украинским военным удалось нанести роковой удар по базе оккупантов в морском порту временно оккупированного Бердянска в Запорожской области. Ударами было уничтожено судно "Саратов" и еще четыре корабля получили значительные повреждения.

"Большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, "Саратов" был уничтожен", — рассказал Валерий Залужный в своей новой публикации.

Именно в тот момент миф о том, что "российский флот неуязвим" был разрушен точным ударом бойцов Вооруженных сил Украины.

"Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не узнает покоя: ни на суше, ни на воде", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Сводка Генерального штаба гласит, что с начала полномасштабной войны украинским защитникам удалось уничтожить как минимум 18 кораблей и катеров. Это данные по состоянию на пятницу, 24 марта.

Стоит отметить, что летом прошлого года российские оккупанты подняли "Саратов" со дна, как отмечали росСМИ. "Власти" Бердянска заявили, что его планируется отправить на ремонт в Керчь.

Напомним, 17 марта росСМИ сообщали, что в РФ ракеты "Калибр" хотят поставить на вооружение всех подлодок ВМФ РФ. Снаряды морского базирования стоят на неатомных подлодках Черноморского и Тихоокеанского флотов. Субмарины стремятся унифицировать для экономии денег, пояснило командование.