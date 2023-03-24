"Ворог не знатиме спокою": Залужний показав, як ЗСУ знищили корабель РФ "Саратов" (відео)

Головнокомандувач українськими військами розповів, що сталася ця яскрава подія ще рік тому. Саме цього дня міф про "невразливість флоту" Росії був розвіяний.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як рік тому було знищено одного з найбільших десантних кораблів морського флоту РФ у районі Бердянська. Опубліковано ролик у його Telegram-каналі у п'ятницю, 24 березня.

Саме цього дня виповнюється рік з моменту, як українським військовим вдалося завдати фатального удару по базі окупантів у морському порту тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області. Ударами було знищено судно "Саратов" і ще чотири кораблі зазнали значних пошкоджень.

"Великі десантні кораблі "Орск", "Цезар Кунніков", "Новочеркаськ" зазнали пошкоджень, "Саратов" був знищений", — розповів Валерій Залужний у своїй новій публікації.

Саме в той момент міф про те, що "російський флот невразливий" був зруйнований точним ударом бійців Збройних сил України.

"Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Зведення Генерального штабу свідчить, що з початку повномасштабної війни українським захисникам вдалося знищити щонайменше 18 кораблів та катерів. Це дані станом на п'ятницю, 24 березня.

Варто зазначити, що влітку минулого року російські окупанти підняли "Саратов" із дна, як зазначали росЗМІ. "Влада" Бердянська заявила, що його планується відправити на ремонт до Керчі.

Нагадаємо, 17 березня росЗМІ повідомляли, що в РФ ракети "Калібр" хочуть поставити на озброєння всіх підводних човнів ВМФ РФ. Снаряди морського базування стоять на неатомних підводних човнах Чорноморського та Тихоокеанського флотів. Субмарини прагнуть уніфікувати задля економії грошей, пояснило командування.