У Росії ракети "Калібр" хочуть поставити на озброєння всіх підводних човнів ВМФ РФ (відео)

Снаряди морського базування стоять на неатомних підводних човнах Чорноморського й Тихоокеанського флотів. Субмарини прагнуть уніфікувати задля економії грошей, пояснило командування.

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Російські підводні човни, зокрема стратегічні, можуть оснастити крилатими ракетами морського базування "Калібр". Про це сказав 17 березня головнокомандувач Військово-морського флоту адмірал Микола Євменов в інтерв'ю газеті Міноборони Росії "Червона зірка".

Випробування "Калібрів" проходили на підводних човнах другого покоління, а зараз їх можна поставити практично на будь-які активні, у тому числі підводні крейсери стратегічного призначення, прокоментував військовий.

Наступний крок — оснащення підводних човнів гіперзвуковою ракетною зброєю. Ракети "Калібр" зараз стоять на неатомних підводних човнах проєкту 636.3 у складі Чорноморського й Тихоокеанського флотів. "Калібрами" озброєна частина багатоцільових атомних підводних човнів.

ВМФ Росії прагне уніфікувати підводні човни та скоротити кількість проєктів субмарин із метою економії грошей на їх будівництво, експлуатацію та ремонт, додав головнокомандувач.

"Наразі в бойовому строю діє близько 10 основних проєктів підводних човнів і їх модифікацій", — сказав він.

ВМФ Росії експлуатує старі субмарини

Підводні сили ВМФ, за словами Євменова, досі експлуатують субмарини попередніх поколінь.

"Ці кораблі пройшли глибоку модернізацію, яка дає їм другу молодість. Вони стали іншими кораблями з досконалішими системами управління й озброєння, оснащеними сучасними засобами ураження", — запевняє головком ВМФ.

Атомні підводні човни РФ виконуватимуть залпову стрільбу балістичними ракетами

Атомні підводні човни Військово-морського флоту Росії виконуватимуть залпову стрільбу балістичними ракетами з випробувальною метою.

Субмарини проєкту 636.3 неодноразово застосовували "Калібри" по наземних цілях під час повномасштабної війни Росії з Україною, пише агентство ТАРС.

Військові РФ також провели перші випробування гіперзвукової ракети "Циркон" із атомного підводного човна "Сєверодвінськ" проєкту 885 "Ясен".

Нагадаємо, що російське військове керівництво вирішило оснастити "Калібрами" підводний човен проєкту 677 "Лада" Б-586 "Кронштадт", який починали будувати майже 30 років тому. Його поставлять на озброєння Північного флоту.

Заснована українськими фахівцями компанія Highland Systems представила на виставці IDEX-2023 в ОАЕ 21 лютого цього року прототип безпілотної субмарини Kronos із ударною системою з 6 ракет.