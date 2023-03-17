В России ракеты "Калибр" хотят поставить на вооружение всех подлодок ВМФ РФ (видео)

Снаряды морского базирования стоят на неатомных подлодках Черноморского и Тихоокеанского флотов. Субмарины стремятся унифицировать для экономии денег, пояснило командование.

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Российские подводные лодки, в том числе стратегические, могут оснастить крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Об этом сказал 17 марта главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Николай Евменов в интервью газете Минобороны России "Красная звезда".

Испытания "Калибров" проходили на подлодках второго поколения, а сейчас их можно поставить практически на любые действующие, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения, прокомментировал военный.

Следующий шаг — оснащение подлодок гиперзвуковым ракетным оружием. Ракеты "Калибр" сейчас стоят на неатомных подлодках проекта 636.3 в составе Черноморского и Тихоокеанского флотов. "Калибрами" вооружена часть многоцелевых атомных подводных лодок.

ВМФ России стремится унифицировать подводные лодки и сократить число проектов субмарин с целью экономии денег на их строительство, эксплуатацию и ремонт, добавил главнокомандующий.

"В настоящее время в боевом строю действует около 10 основных проектов подводных лодок и их модификаций", — сказал он.

ВМФ России эксплуатирует старые субмарины

Подводные силы ВМФ, по словам Евменова, до сих пор эксплуатируют субмарины предыдущих поколений.

"Эти корабли прошли глубокую модернизацию, которая дает им вторую молодость. Они стали другими кораблями с более совершенными системами управления и вооружения, оснащенные современными средствами поражения", — уверяет главком ВМФ.

Атомные подлодки РФ будут выполнять залповые стрельбы баллистическими ракетами

Атомные подлодки Военно-морского флота России будут выполнять залповые стрельбы баллистическими ракетами в испытательных целях.

Субмарины проекта 636.3 не раз применяли "Калибры" по наземным целям во время полномасштабной войны России с Украиной, пишет агентство ТАСС.

Военные РФ также провели первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки "Северодвинск" проекта 885 "Ясень".

Напомним, что российское военное руководство решило оснастить "Калибрами" подлодку проекта 677 "Лада" Б-586 "Кронштадт", которую начинали строить почти 30 лет назад. Ее поставят на вооружение Северного флота.

Основанная украинскими специалистами компания Highland Systems представила на выставке IDEX-2023 в ОАЭ 21 февраля этого года прототип беспилотной субмарины Kronos с ударной системой из 6 ракет.