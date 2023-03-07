Военное руководство РФ решило оснастить старую подлодку современными "Калибрами" (фото)

Проект подводной лодки 677 "Лада" Б-586 "Кронштадт" был разработан в середине 90-х годов прошлого века. Изначально он не предусматривал установку отдельных пусковых систем для крылатых ракет, поэтому для запуска "Калибров" будут использоваться торпедные аппараты.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 марта заявил, что дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада" Б-586 "Кронштадт" войдет в состав Северного флота. По его словам, субмарина будет оснащена "новейшими" навигационными системами, а также современными крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает агентство ТАСС.

"Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. Это в значительной мере повысит его боевую эффективность", — сказал Шойгу.

Судя по словам главы оборонного ведомства страны-агрессора, подводная лодка "Кронштадт" еще в "Адмиралтейских верфях" в процессе строительства, а Минобороны только рассмотрит меры по своевременной сдачи корабля и уточнит сроки завершения проекта.

В то же время следует обратить внимание, что проект субмарины Б-586 "Кронштадт" был заложен в 2005 году, а строительство подводного судна было приостановлено в 2009 и возобновилось лишь в 2013 году. Таким образом, руководство ВС РФ приняло решение оснастить современными вооружением и системами навигации подлодку, которую начинали строить почти 30 лет назад.

Более того, согласно информации из российских источников проект 677 "Лада" был разработан еще во времена президентства покойного Бориса Ельцина в середине 1990-х. Проектом занималось Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" в Санкт-Петербурге.

Технические характеристики лодки "Кронштадт"

Подводная лодка проекта 677 "Лада" Б-586 оснащена дизель-электрической энергетической установкой с парой генераторов мощностью по 1000 кВт и главным электродвигателем мощностью 4100 л.с., который взаимодействует с одним гребным винтом.

Длина субмарины составляет 67 метров при максимальной ширине 7,1 метр. При этом водоизмещение в подводном положении составляет 2650 тонн. Лодка способна погружаться на глубину до 300 метров и развивать под водой скорость до 21 узла (до 40 км в час).

По проекту "Кронштадт" оснащен шестью торпедными аппаратами для применения торпед и мин, и отдельные пусковые установки на подлодке не предусмотрены. Поэтому современные ракеты "Калибр" предлагается запускать при помощи торпедных аппаратов.

Отмечается, что в целом строительство субмарины затянулось из-за обнаруженных недоработок в проекте. Тем не менее до конца двадцатых годов Минобороны РФ планирует создать до пяти подводных лодок проекта 677 "Лада".

Ранее сообщалось, что военный флот РФ лишился тяжелого атомного подводного крейсера "Дмитрий Донской". По информации агентства ТАСС, 6 февраля субмарина стратегического назначения выведена из боевого состава ВМФ и будет утилизирована на военно-морской базе в Северодвинске.