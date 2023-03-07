Військове керівництво РФ вирішило оснастити старий підводний човен сучасними "Калібрами" (фото)

Проєкт підводного човна 677 Лада Б-586 Кронштадт був розроблений в середині 90-х років минулого століття. Спочатку він не передбачав встановлення окремих пускових систем для крилатих ракет, тому для запуску "Калібрів" використовуватимуться торпедні апарати.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 7 березня заявив, що дизель-електричний підводний човен проєкту 677 "Лада" Б-586 "Кронштадт" увійде до складу Північного флоту. За його словами, субмарина буде оснащена найновішими навігаційними системами, а також сучасними крилатими ракетами Калібр. Про це повідомляє агентство ТАРС.

"Корабель планується оснастити крилатими ракетами "Калібр", новітніми радіолокаційними, гідроакустичними, навігаційними комплексами та системами. Це значно підвищить його бойову ефективність", — сказав Шойгу.

Судячи зі слів голови оборонного відомства країни-агресора, підводний човен "Кронштадт" ще в "Адміралтейських верфях" у процесі будівництва, а Міноборони лише розгляне заходи щодо своєчасної здачі корабля та уточнить терміни завершення проєкту.

Водночас слід звернути увагу, що проєкт субмарини Б-586 "Кронштадт" було закладено у 2005 році, а будівництво підводного судна було припинено у 2009 та відновилося лише у 2013 році. Таким чином, керівництво ЗС РФ ухвалило рішення оснастити сучасним озброєнням та системами навігації підводний човен, який починали будувати майже 30 років тому.

Більше того, згідно з інформацією із російських джерел, проєкт 677 "Лада" був розроблений ще за часів президентства покійного Бориса Єльцина в середині 1990-х. Проєктом займалося Центральне конструкторське бюро морської техніки "Рубін" у Санкт-Петербурзі.

Технічні характеристики човна "Кронштадт"

Підводний човен проєкту 677 "Лада" Б-586 оснащений дизель-електричною енергетичною установкою з парою генераторів потужністю по 1000 кВт та головним електродвигуном потужністю 4100 к.с., який взаємодіє з одним гребним гвинтом.

Довжина субмарини становить 67 метрів за максимальної ширини 7,1 метра. При цьому водотоннажність у підводному положенні становить 2650 тонн. Човен здатний занурюватися на глибину до 300 метрів та розвивати під водою швидкість до 21 вузла (до 40 км на годину).

За проєктом "Кронштадт" оснащено шістьма торпедними апаратами для застосування торпед та мін, і окремі пускові установки на підводному човні не передбачені. Тому сучасні ракети "Калібр" пропонується запускати з допомогою торпедних апаратів.

Зазначається, що загалом будівництво субмарини затяглося через виявлені недоробки у проєкті. Проте до кінця двадцятих років Міноборони РФ планує створити до п'яти підводних човнів проєкту 677 "Лада".

Раніше повідомлялося, що військовий флот РФ втратив важкий атомний підводний крейсер "Дмитро Донський". За інформацією агентства ТАРС, 6 лютого субмарина стратегічного призначення виведена з бойового складу ВМФ і буде утилізована на військово-морській базі у Сєвєродвінську.