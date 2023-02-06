Російський флот втратив найпотужніший підводний човен: куди подівся "Дмитро Донський"

Російський атомний підводний крейсер "Дмитро Донського" буде утилізований на військово-морській базі в Сєверодвінську. Натомість створюють новий атомохід проєкту "Борей-А".

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Російський важкий атомний підводний крейсер "Дмитро Донський" виведено з бойового складу Військово-морського флоту РФ. Як повідомив голова загальноросійського Руху підтримки флоту Володимир Мальцев, субмарину стратегічного призначення буде утилізовано на військово-морській базі у Сєверодвінську. Про це 6 лютого повідомило інформаційне агентство ТАСС.

"Підводний крейсер "Дмитро Донський" виведений з бойового складу ВМФ Росії. Чекати на утилізацію він буде на військово-морській базі в Сєверодвінську разом із двома іншими субмаринами цього проєкту", — сказав Мальцев.

Терміни утилізації підводного крейсера поки що не визначили, уточнив він.

Водночас Мальцев зазначив, що назва "Дмитро Донський" не буде видалена зі списку кораблів російського ВМФ, оскільки на заводі "Севмаш" у Сєверодвінську будують новий підводний човен "Дмитро Донський" проєкту "Борей-А".

Що відомо про російську "Акулу"

Важкий атомний ракетний підводний крейсер стратегічного призначення ТК-208 "Дмитро Донський" є флагманом у серії із шести субмарин проєкту 941 "Акула". Проєкт вважався вершиною радянського підводного суднобудування і створювався як відповідь на появу американських підводних човнів типу "Огайо" та ракетно-ядерну програму "Трайдент".

Підводному крейсеру вже понад 40 років, оскільки його будівництво було закладено на "Севмаш" 17 червня 1976, а на воду він був спущений через чотири роки — в 1980 році.

По суті атомний ракетний крейсер "Дмитро Донський" є найбільшим підводним човном у світі й останнім "Акулою" російського військового флоту. Атомохід має довжину 172 метри, ширина човна становить 23 метри, а водотоннажність — 48 тисяч тонн. Екіпаж зі 179 осіб міг перебувати в автономному плаванні до 120 діб.

Три із шести підводних човнів цього класу були утилізовані на початку 2000-х років, ще два "Архангельськ" і "Северсталь" — виведені зі складу флоту і чекають на утилізації.

Раніше повідомлялося, наприкінці грудня 2022 року президент РФ Володимир Путін у режимі відеоконференції взяв участь у церемонії спуску на воду атомного підводного крейсера "Імператор Олександр III". У межах своєї промови Путін заявив, що ракети "Булава" й інше сучасне озброєння, встановлене на російських підводних човнах, нібито зможуть гарантувати безпеку Росії "на десятиліття вперед".