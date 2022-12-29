Ракети "Булава" на підводних човнах гарантуватимуть безпеку Росії на десятиліття вперед, — Путін

Президент РФ взяв участь у церемонії спуску на воду атомного підводного крейсера Імператор Олександр III, який став сьомим кораблем проєкту 955 Борей. Він буде оснащений твердопаливними балістичними ракетами.

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Президент Росії Володимир Путін у режимі відеоконференції взяв участь у церемонії підйому прапора на кораблях, що надходять до складу Військово-морського флоту РФ, та спуску на воду атомного підводного крейсера "Імператор Олександр III". Про це повідомляється на офіційному сайті Кремля.

Як стало відомо, суднобудівні корабельні в російських містах Сєвєродвінськ, Балтійськ та Владивосток передали ВМФ РФ:

атомний підводний крейсер "Генераліссимус Суворов" (шостий корабель проєкту 955 "Борей"),

малий ракетний корабель "Град",

морський тральщик "Анатолій Шлемов".

У межах своєї промови президент РФ заявив, що ракети "Булава" та інше сучасне озброєння, встановлене на російських підводних човнах, нібито зможуть забезпечити безпеку Росії "на десятиліття вперед".

"Так на озброєнні "Генераліссимусу Суворова" стоять балістичні ракети "Булава", які відчутно підвищують можливості наших ядерних морських сил", — прокоментував глава Кремля.

Путін також заявив, що Російська Федерація має намір у майбутньому підвищувати темпи та обсяги будівництва кораблів.

Що таке ракета "Булава"?

Проєкт 955 "Борей" у Росії — це серія стратегічних атомних підводних човнів 4-го покоління. До них, зокрема, належать "Князь Володимир" та "Володимир Мономах". Такі підводні човни оснащуються балістичними ракетами на твердому паливі "Булава", прийнятими на озброєння в РФ у червні 2018 року.

У грудні 2020 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів Путіну про успішний запуск чотирьох ракет "Булава" з підводного човна "Володимир Мономах" з акваторії Охотського моря.

Атомний підводний човен "Імператор Олександр III" став сьомим кораблем проєкту 955 "Борей" та четвертим, побудованим за модернізованим проєктом "Борей-А".

Нагадаємо, у серпні цього року глава "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив про те, що російська держкорпорація серійно виробляє міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", "Ярс" та "Булава" з різним бойовим оснащенням. За його словами, це стало головним напрямком діяльності корпорації.