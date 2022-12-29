Ракеты "Булава" на подлодках обеспечат безопасность России на десятилетия вперед, — Путин

Президент РФ принял участие в церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III", который стал седьмым кораблем проекта 955 "Борей". Он будет оснащен твердотопливными баллистическими ракетами.

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подъема флага на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота РФ, и спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III". Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как стало известно, судостроительные верфи в российских городах Северодвинск, Балтийск и Владивосток передали ВМФ РФ:

атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" (шестой корабль проекта 955 "Борей"),

малый ракетный корабль "Град",

морской тральщик "Анатолий Шлемов".

В рамках своей речи президент РФ заявил, что ракеты "Булава" и другое современное вооружение, установленное на российских подлодках, якобы смогут обеспечить безопасность России "на десятилетия вперед".

"Так, на вооружении "Генералиссимуса Суворова" стоят баллистические ракеты "Булава", которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил", — прокомментировал глава Кремля.

Путин также заявил, что Российская Федерация намерена в будущем повышать темпы и объемы строительства кораблей.

Что такое ракета "Булава"?

Проект 955 "Борей" в России — это серия стратегических атомных подводных лодок 4-го поколения. К ним, в частности, относятся "Князь Владимир" и "Владимир Мономах". Такие подлодки оснащаются баллистическими ракетами на твердом топливе "Булава", принятыми на вооружение в РФ в июне 2018 года.

В декабре 2020 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об успешном запуске четырех ракет "Булава" с подводной лодки "Владимир Мономах" из акватории Охотского моря.

Атомная подводная лодка "Император Александр III" стала седьмым кораблем проекта 955 "Борей" и четвертым, построенным по модернизированному проекту "Борей-А".

Напомним, в августе этого года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о том, что российская госкорпорация серийно производит межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", "Ярс" и "Булава" с различным боевым оснащением. По его словам, это стало главным направлением деятельности корпорации.