Готовятся к ядерной войне: "Роскосмос" сосредоточился на производстве межконтинентальных ракет

По словам главы госкорпорации, выполнение военных заказов стало для нее главным приоритетом.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о том, что российская госкорпорация серийно производит межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат", "Ярс" и "Булава" с различным боевым оснащением. По его словам, это стало главным направлением деятельности корпорации.

Что представляет собой МБР "Сармат"

РС-28 "Сармат" — стратегический ракетный комплекс шахтного базирования. Длина ракеты 35 м, стартовая масса — 208 т, забрасываемая масса — 10 т.

Ракета "Сармат" может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард". Планирующий крылатый боевой блок "Авангард" может развивать скорость около 27 Махов (Мах — скорость звука).

Предыдущий руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в мае пообещал, что скоро в России поставят на боевое дежурство 50 тяжелых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Учитывая это, он порекомендовал "повежливее разговаривать с Россией" и подчеркнул, что в местах попадания ракет останутся "большие, очень глубокие и радиоактивные" воронки.

В конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что первый комплекс "Сармат" поступит в войска в конце 2022 года.

Ракеты "Сармат" российская пропаганда часто использует для угроз в адрес западных союзников Украины. На днях пропагандист Владимир Соловьев призвал нанести ядерный удар по территории Великобритании. "Это страна подходящей площади для "Сармата", — сказал он. — Один, не шесть вариантов HIMARS, всего один "Сармат". И при этом еще останется часть боеголовки".