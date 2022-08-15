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Военный Фокус Российско-украинская война

Готовятся к ядерной войне: "Роскосмос" сосредоточился на производстве межконтинентальных ракет

Баллистическая ракета "Сармат", Роскосмос, ядерное оружие, стратегическое ядерное оружие
Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат"

По словам главы госкорпорации, выполнение военных заказов стало для нее главным приоритетом.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о том, что российская госкорпорация серийно производит межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат", "Ярс" и "Булава" с различным боевым оснащением. По его словам, это стало главным направлением деятельности корпорации.

Что представляет собой МБР "Сармат"

РС-28 "Сармат" — стратегический ракетный комплекс шахтного базирования. Длина ракеты 35 м, стартовая масса — 208 т, забрасываемая масса — 10 т.

Ракета "Сармат" может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард". Планирующий крылатый боевой блок "Авангард" может развивать скорость около 27 Махов (Мах — скорость звука).

Предыдущий руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в мае пообещал, что скоро в России поставят на боевое дежурство 50 тяжелых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Учитывая это, он порекомендовал "повежливее разговаривать с Россией" и подчеркнул, что в местах попадания ракет останутся "большие, очень глубокие и радиоактивные" воронки.

В конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что первый комплекс "Сармат" поступит в войска в конце 2022 года.

Ракеты "Сармат" российская пропаганда часто использует для угроз в адрес западных союзников Украины. На днях пропагандист Владимир Соловьев призвал нанести ядерный удар по территории Великобритании. "Это страна подходящей площади для "Сармата", — сказал он. — Один, не шесть вариантов HIMARS, всего один "Сармат". И при этом еще останется часть боеголовки".