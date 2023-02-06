Российский флот лишился самой мощной подводной лодки: куда делся "Дмитрий Донской"

Российский атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской" будет утилизирован на военно-морской базе в Северодвинске. Вместо него создают новый атомоход проекта "Борей-А".

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Российский тяжелый атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской" выведен из боевого состава Военно-морского флота РФ. Как сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев, субмарина стратегического назначения будет утилизирована на военно-морской базе в Северодвинске. Об этом 6 февраля сообщило информационное агентство ТАСС.

"Подводный крейсер "Дмитрий Донской" выведен из боевого состава ВМФ России. Ожидать утилизации он будет на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими субмаринами этого проекта", — сказал Мальцев.

Сроки утилизации подводного крейсера пока не определили, уточнил он.

Вместе с тем Мальцев отметил, что название "Дмитрий Донской" не будет удалено из списка кораблей российского ВМФ, так как на заводе "Севмаш" в Северодвинске строят новую подводную лодку "Дмитрий Донской" проекта "Борей-А".

Что известно о российской "Акуле"

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" является флагманом в серии из шести субмарин проекта 941 "Акула". Проект считался вершиной советского подводного судостроения и создавался как ответ на появление американских подлодок типа "Огайо" и ракетно-ядерную программу "Трайдент".

Подводному крейсеру уже больше 40 лет, так как его строительство было заложено на "Севмаше" 17 июня 1976 года, а на воду он был спущен спустя четыре года — в 1980 году.

По сути атомный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" является самой большой подводной лодкой в мире и последней "Акулой" российского военного флота. Атомоход имеет длину в 172 метра, ширина лодки составляет 23 метра, а водоизмещение — 48 тысяч тонн. Экипаж их 179 человек мог находиться в автономном плавании до 120 суток.

Три из шести подлодок данного класса были утилизированы в начале 2000-х годов, еще две "Архангельск" и "Северсталь" — выведены из состава флота и ожидают утилизации.

Ранее сообщалось, в конце декабря 2022 президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III". В рамках своей речи Путин заявил, что ракеты "Булава" и другое современное вооружение, установленное на российских подлодках, якобы смогут обеспечить безопасность России "на десятилетия вперед".