Разработчики из Украины представили беспилотную подлодку Kronos, "невидимую" для радаров

Дрон может почти бесшумно двигаться в воде со скоростью до 50 км/ч и запускать торпеды. Им уже заинтересовались военные и гражданские компании.

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Компания Highland Systems, основанная украинскими специалистами, представила на выставке IDEX-2023 в Объединенных Арабских Эмиратах прототип беспилотной подводной лодки Kronos. Один из разработчиков, Александр Кузнецов, поделился подробностями проекта с изданием "Гордон".

Подлодка Kronos вмещает экипаж из 11 человек, оборудован барокамерой и выходом под воду для дайверов, но также оснащена системой дистанционного управления, позволяющей использовать ее в качестве дрона. Благодаря встроенным сонарам, радарам, системам связи, камерам ночного видения, камерам с обзором на 360 градусов и электронному перископу, подлодка может выполнять различные задачи, в том числе патрулирование береговой линии, ведение разведки, эвакуация военных и даже атака противника — для этого предусмотрена ударная система с 6 ракетами.

Как рассказал Александр Кузнецов, Kronos с электродвигателем разгоняется до 50 км/ч, двигаясь подобно самолету на подводных "крыльях". Аппарат очень маневренный, поэтому способен двигаться влево и вправо, а также вращаться вокруг своей оси, чтобы уклоняться от любых угроз. Из-за композитного корпуса и гидродинамической формы, субмарина движется практически бесшумно и поглощает сигналы радаров, оставаясь незаметной даже для сонаров и эхолотов.

Александр Кузнецов подчеркнул, что Highland Systems поставила перед собой задачу создать именно беспилотную подводную лодку по современным технологиям. Kronos может работать на одном заряде до 54 часов, дальность хода составляет до 1000 км. Она действует самостоятельно и не нуждается в корабле-носителе. Электродвигатель обеспечен несколькими мощными аккумуляторами и генераторами, а также компрессором, закачивающим воздух для экипажа при подъеме на поверхность.

[ + – ] Подводная лодка Kronos от Highland Systems в Абу-Даби Фото: Defence Express

"Подводные дроны на сегодняшний день – это передовые технологии. Раньше их создание было затруднено по ряду причин: невозможность передачи радиосигнала дрону под водой, недостаточный запас хода, не могли сконструировать правильную форму по гидродинамике, появились передовые композитные материалы", — отметил разработчик. — "Современный уровень развития технологий позволил нам выполнить эту задачу".

Глава компании добавил, что вскоре планирует запустить небольшое производство подводных лодок, которе считает "экономически выгодным". Готовые аппараты Kronos будут отправлять клиентам после завершения всех необходимых испытаний.

В интервью Defence Express Александр Кузнецов признался, что Highland Systems уже получила первые заказы, один — от клиента из Саудовской Аравии, планирующего использовать лодку для обслуживания магистральных трубопроводов и доставки грузов. Кроме того, Kronos заинтересовал военных из разных стран, в первую очередь как беспилотник с возможностью запуска торпед. Разработчик предположил, что украинский флот также может закупить такие подлодки для ведения боевых действий в Черном море.

"Следующий "Кронос" мы планируем построить с широким применением 3D-принтеров, а испытания будут проходить с участием представителей командования ВМС ОАЭ", — подытожил Кузнецов.

Впервые информация о беспилотной подлодке Kronos появилась в августе 2022 года. На своем сайте Highland Systems показала кадры своего аппарата и поделилась характеристиками. Писали также, что компания вела переговоры о вооружении "Кроноса" торпедами Black Scorpion от производителя Leonardo.

Характеристики Kronos:

длина – 9 м;

ширина – 7,4 м;

высота – 2,2 м;

скорость на воде – 80 км/ч;

скорость под водой – 50 км/ч;

рабочая глубина – 150 м;

грузоподъемность — до 3 т на воде;

критическая глубина погружения — 250 м;

мощность электрического двигателя — 1200 л.с./2400 Нм;

время нахождения под водой – 36 ч в режиме батареи, 18 ч – в режиме генератора, в гибридном режиме – 54 ч.

Ранее писали, что в Китае собрали беспилотник Mirs-X, способный двигаться и в воздухе, и под водой. Он получил конструкцию квадрокоптера, но ее дополнила двухступенчатая коробка передач, замедляющая вращение винтов для перемещения в воде.