Необычный дрон способен и летать, и плавать под водой: как применят устройство (видео)

Квадрокоптер может нырять на глубину до 3 метров, замедляя свои пропеллеры и меняя их положение.

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Китайские инженеры создали необычный беспилотный аппарат Mirs-X, который может и летать, и нырять под воду. Об этом изобретении написало издание New Scientist.

Команда из Китайского университета в Гонконге под руководством Бена Чена создали прототип устройства весом 1,63 кг и шириной 38 сантиметров. Он получил четыре двигателя, расположенными как у квадрокоптера, каждый из них оснащен двухступенчатой коробкой передач и креплениями для изменения положения винтов. Заряда аккумулятора хватает на шесть минут полета или 40 мин. работы под водой.

Главной отличительной особенностью Mirs-X являются именно подводные операции на глубине до трех метров. Находясь под водой, гребные винты направляются вниз или в стороны и замедляются, обеспечивая тягу, необходимую для движения в более плотно среде. При необходимости дрон может поднять винты кверху, чтобы всплыть на поверхность и взлететь.

В будущем разработчики планируют увеличить размер аппарата примерно до 180 см, а также добавить возможности для захвата и перемещения подводных объектов. Как отмечают ученые, Mirs-X будет очень полезным для инженерных и спасательных работ, но для этого нужно исправить некоторые недостатки, например, увеличить доступную глубину и продолжительность работы.

В августе группа Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики из Китая представила дрон, который умеет летать, плавать и нырять под воду. Он получил складные двухметровые крылья, которые складываются при переходе в подводный режим. По словам инженеров, беспилотник сможет летать со скоростью до 120 км/ч и нырять, чтобы уйти от систем ПВО, установленных на военных кораблях.

В ноябре стало известно, что Украина разработала ударные морские дроны для уничтожения кораблей. Они могут преодолевать расстояния до 800 км, плыть со скоростью 80 км/ч, передавать изображение с камер в режиме реального времени.