Украина разработала ударные морские дроны: объявлен сбор на 1 млрд гривен (фото)

Мобильные дроны могут атаковать движимые и недвижимые цели в радиусе 400 км. Украина планирует создать беспилотный флот в акватории Черного и Азовского морей.

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В рамках инициативы United24 объявлен совместный сбор средств с автором телеграм-канала "Лачен пишет" Игорем Лаченковым на создание беспилотного морского флота. Об этом сообщается на сайте инициативы.

Украина разработала беспилотные надводные аппараты. И перед обществом стоит цель в создании беспилотного флота из 100 надводных кораблей. Они смогут не только защищать акватории украинских морей, но и смогут выполнять секретные миссии. Например, выполнять дальную морскую разведку, наблюдать за береговой активностью, сопровождать и поддерживать традиционный флот, а также атаковать движимые и недвижимые объекты.

[ + – ] Морской беспилотник [ + – ] Морской беспилотник [ + – ] Морской беспилотник

Стоимость одного беспилотника составляет 10 млн гривен. Всего планируется собрать 1 млрд гривен на 10 дронов. Вместе с тем на United24 опубликованы характеристики украинского ударного БПЛА:

полная масса — 1000 кг

операционный радиус действия — до 400 км

дальность хода — до 800 км

автономность — до 60 часов

максимальная скорость — 80 км/ч

передача видеоинформация — до трех видеопотоков в HD

Напомним, в сети показали повреждения "Адмирала Макарова" со спутника. Судно стало на ремонт после удара неизвестного БПЛА. Корабли Черноморского флота атаковали 29 октября надводными дронами и БПЛА.

Минобороны РФ обвинило Украину в ударах по кораблям Черноморского флота в Севастополе с гражданского судна, которое было предназначено для вывоза зерна