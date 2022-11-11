Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Украина разработала ударные морские дроны: объявлен сбор на 1 млрд гривен (фото)

ударный надводный дрон
Волонтеры собирают 100 млн на 10 таких устройств

Мобильные дроны могут атаковать движимые и недвижимые цели в радиусе 400 км. Украина планирует создать беспилотный флот в акватории Черного и Азовского морей.

Related video

В рамках инициативы United24 объявлен совместный сбор средств с автором телеграм-канала "Лачен пишет" Игорем Лаченковым на создание беспилотного морского флота. Об этом сообщается на сайте инициативы.

Украина разработала беспилотные надводные аппараты. И перед обществом стоит цель в создании беспилотного флота из 100 надводных кораблей. Они смогут не только защищать акватории украинских морей, но и смогут выполнять секретные миссии. Например, выполнять дальную морскую разведку, наблюдать за береговой активностью, сопровождать и поддерживать традиционный флот, а также атаковать движимые и недвижимые объекты.

сбор средств на бпла Fullscreen
Морской беспилотник
united 24 Fullscreen
Морской беспилотник
сбор средств united24 Fullscreen
Морской беспилотник
сбор средств на бпла
united 24
сбор средств united24

Стоимость одного беспилотника составляет 10 млн гривен. Всего планируется собрать 1 млрд гривен на 10 дронов. Вместе с тем на United24 опубликованы характеристики украинского ударного БПЛА:

  • полная масса — 1000 кг
  • операционный радиус действия — до 400 км
  • дальность хода — до 800 км
  • автономность — до 60 часов
  • максимальная скорость — 80 км/ч
  • передача видеоинформация — до трех видеопотоков в HD

Напомним, в сети показали повреждения "Адмирала Макарова" со спутника. Судно стало на ремонт после удара неизвестного БПЛА. Корабли Черноморского флота атаковали 29 октября надводными дронами и БПЛА.

Минобороны РФ обвинило Украину в ударах по кораблям Черноморского флота в Севастополе с гражданского судна, которое было предназначено для вывоза зерна