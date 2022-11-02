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Военный Фокус Российско-украинская война

Флагман Черноморского флота РФ поврежден: появились первые спутниковые снимки

Адмирал Макаров, Адмирал Григорович, российский корабль, Фрегат Адмирал Макаров
Фрегат "Адмирал Макаров", по утверждению специалистов, стал правым бортом к причалу

По сведениям OSINT-аналитиков, два фрегата пришвартованы в порту Черного моря. Судно "Адмирал Макаров" стало правым бортом к причалу, чтобы не был заметен ремонт повреждений.

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Швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте показал спутниковые снимки, на которые попал российский фрегат "Адмирал Макаров" (судно класса "Адмирал Григорович"). Корабль мог получить повреждение при атаке дронами 29 октября, написал он в Twitter.

"Снимки, сделанные вчера в 5:35 и 11:06 (UTC), показывают два фрегата класса "Адмирал Григорович", которые сейчас находятся в Черном море, пришвартованы в порту", — отметил специалист.

Адмирал Макаров, Адмирал Григорович, российский корабль Fullscreen
Эксперты подтвердили атаку надводных беспилотников на фрегат "Адмирал Григорович"
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Некоторые эксперты подтвердили факт атаки надводных беспилотников USV на фрегат класса "Адмирал Григорович". Аппарат свободно подлетел к фрегату, это позволяет предположить, что атака была успешной, уверены аналитики OSINT.

Адмирал Макаров, Адмирал Григорович, российский корабль Fullscreen
Фрегат "Адмирал Макаров" принадлежит к классу "Адмирал Григорович")

Эксперты предполагают, что одним из атакованных фрегатов был действующий флагман Черноморского флота "Адмирал Макаров", а другой — корабль "Адмирал Эссен".

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"Адмирал Макаров", по утверждению специалистов, пришвартовался правым бортом к причалу, чтобы нельзя было заметить ремонт повреждений.

Питте задали вопрос о правдивости повреждения "Адмирала Макарова", на это он ответил: "Возможно, но по этим кадрам точно сказать трудно".

Черноморский флот России: насколько он боеспособен?

По оценке главы Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Черноморский флот России стал боеспособным лишь на 30%. Армия РФ не может применить его для обстрелов побережья украинских городов из артиллерии и высадки десанта.

Корабли Черноморского флота атаковали 29 октября надводными дронами и БПЛА. Изначально сообщалось о віведении из строя второго флагмана Черноморского флота, ракетных катеров, тральщика и большого десантного корабля.

Расследователи группы GeoConfirmed пришли к выводу, что беспилотники поразили в бухте Севастополя минимум три российских корабля, среди них — "Адмирал Макаров" и тральщик "Иван Голубец".

Минобороны России обвинило Украину в ударах по кораблям Черноморского флота в Севастополе с гражданского судна, которое было предназначено для вывоза зерна. Великобритания, по версии Кремля, тоже причастно к атаке. Инструкторы британских ВМС якобы инструктировали украинские силы, говорят оккупанты.

Великобритания считает эти обвинения попыткой РФ отвлечь внимание западных стран от полномасштабного вторжения в Украину.