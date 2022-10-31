Черноморский флот РФ практически небоеспособен, — военный эксперт

По мнению Александра Мусиенко, Черноморский флот ВМФ РФ не способен даже обеспечивать высадку боевого десанта.

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Черноморский флот боеспособен только на 30%, во всем остальном его роль сведена на нет. Таким мнением поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире национального телемарафона 31 октября.

Российские военные не могут задействовать его при обстрелах побережья украинских городов артиллерией и высадке морского десанта.

"Его роль на сегодня сводится лишь к тому, чтобы обстреливать украинские города, украинские объекты инфраструктуры ракетами "Калибр", — сказал Мусиенко.

По словам военного эксперта, Черноморский флот ВМФ РФ все еще может представлять для украинцев опасность. Но это точно не та угроза, которую мог бы нести военно-морской флот, если б он функционировал полноценно.

Черноморский флот ВС РФ: какая с ним ситуация на сейчас

Ночью (или, скорее всего, утром) 29 октября 2022 года несколько наводных плавательных аппаратов атаковали корабли Черноморского флота. Судя по данным, что есть в интернете, а также по работе ПВО, которая есть на кадрах, атака надводных дронов была совмещена с атакой БПЛА.

Атака на корабли была осуществлена как внутри бухты, так и снаружи. По предварительным данным, выведен из строя флагман Черноморского флота (уже второй по счету), а также несколько других кораблей, среди которых называют ракетные катера, тральщик и БДК.

Ранее Фокус писал о том, что как минимум три российских корабля поразили беспилотники в бухте Севастополя.

Кроме того, мы информировали своих читателей о том, что Россия обвинила Украину в атаке на свой флот и в этом якобы украинцам помогали военные специалисты из Великобритании.