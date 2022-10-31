Чорноморський флот РФ практично небоєздатний, — військовий експерт

На думку Олександра Мусієнка, Чорноморський флот ВМФ РФ не здатний навіть забезпечувати висадку бойового десанту.

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Чорноморський флот боєздатний лише на 30%, у всьому іншому його роль зведена нанівець. Такою думкою поділився керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі національного телемарафону 31 жовтня.

Російські військові не можуть задіяти його під час обстрілів узбережжя українських міст артилерією та висадки морського десанту.

"Його роль сьогодні зводиться лише до того, щоб обстрілювати українські міста, українські об'єкти інфраструктури ракетами "Калібр", — сказав Мусієнко.

За словами військового експерта, Чорноморський флот ВМФ РФ усе ще може становити небезпеку для українців. Але це точно не та загроза, яку міг би нести військово-морський флот, якби він функціонував повноцінно.

Чорноморський флот ЗС РФ: яка з ним ситуація зараз

Уночі (або, швидше за все, вранці) 29 жовтня 2022 кілька наводних плавальних апаратів атакували кораблі Чорноморського флоту. Судячи з даних, що є в інтернеті, а також роботи ППО, яка є на кадрах, атака надводних дронів була поєднана з атакою БПЛА.

Атаку на кораблі здійснили як усередині бухти, так і зовні. За попередніми даними, виведений із ладу флагман Чорноморського флоту (вже другий за рахунком), а також кілька інших кораблів, серед яких називають ракетні катери, тральщик і БДК.

Раніше Фокус писав про те, що як мінімум три російські кораблі вразили безпілотники в бухті Севастополя.

Крім того, ми інформували своїх читачів про те, що Росія звинуватила Україну в атаці на свій флот, і в цьому нібито українцям допомагали військові фахівці з Великої Британії.