Україна потопить Чорноморський флот Росії. Що сталося у Севастопольській бухті

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Ці дні я намагався розібратися в ситуації, що сталося біля Чорноморської бухти, бо коли сталося усвідомлення того, що сталося, я зрозумів, що вчорашній світ уже ніколи не буде колишнім. Україна змінила світові засади морського бою сьогоднішнього дня. Але давайте по черзі.

Вночі (або, ймовірно, вранці) 29 жовтня 2022 року кілька надводних плавальних апаратів атакували кораблі Чорноморського флоту. З огляду на дані, що є в інтернеті, а також роботу ППО, яка є на кадрах, атака надводних дронів була поєднана з атакою БПЛА, що, мабуть, були баражуючими боєприпасами. Атаку на кораблі було здійснено як усередині бухти, так і зовні. За попередніми даними, виведено з ладу флагман Чорноморського флоту (вже другий за рахунком), а також кілька інших кораблів, серед яких називають ракетні катери, тральщик та ВДК. Ну і, звісно, Росія максимально обмежує інформацію навколо цієї події, як було з "Москвою". "Яка Москва, підбита Москва? — це все брехня і підступи бандерівців, там невелику пожежу від недопалка і мічман ногу підвернув, все гаразд з Москвою". А ми спробуємо з'ясувати, що це було.

Отже, чим атакували Чорноморський флот. Якщо про перероблені Mugen PRO написано досить і їх методика застосування ясна (залетіти на висоті нижче, зробити піке на жирнішу ціль), то по надводних не все очевидно. А вони дуже цікаві.

[ + – ] Український тренувальний дрон, який у вересні прибився до берега у Криму

Український дрон може проходити відстань близько 1000-1200 км і має ударну частину вагою 75 кг, — заявили в РФ. Звідки такі дані точні? Чому 75, а чи не 50? А тому, що ці безпілотники вже потрапляли до рук росіян ще у вересні. Так, у вересні росіяни знайшли прибитий до берега український безпілотник і навіть виклали його фото у мережу. Це, мабуть, був безпілотник, який вийшов з ладу під час тестових запливів і який не мав БЧ, ймовірно, тому і не самопідірвався.

[ + – ] Технічні характеристики українського дрону, якими, ймовірно, атаковано кораблі Чорноморського флоту РФ

З огляду на фото — ми маємо надводний дрон, оснащений водометним двигуном, бойовою частиною близько 75 кг (тут повіримо російським, вони, мабуть, вивчили відсік для БЧ), який оснащений стійким зв'язком та позиціонуванням, а також тепловізійною та денною камерою керування. Ну, і зважаючи на некамуфльовані цивільні камери — це все ж таки тестовий дрон з тестовими камерами.

Дрон малопомітний завдяки своїм габаритам і, мабуть, погано видно в осінньому морі за хвилями, відмова від використання гвинта у бік водометного двигуна обмежують ехолоти кораблів, розраховані на класичні торпеди з гвинтами. Дрон явно має високу маневреність, на що мене наштовхнув перегляд (неодноразове) відео, яке викладено в інтернеті. Там колись дрон, маневруючи і полюючи за кораблем за бухтою (з огляду на все, це і був "Макаров"), пролетів повз катер, змусивши звідти вистрибнути матросів. Там чітко видно, що пілот направив дрон на катер, а потім перед самим катером різко відвернув ліворуч. Як акула, що скидає з морди рибу, яка не варта стати її сніданком. Але пілот був упевнений у маневрі, тому таку "страшилку" здійснив у бойовій ситуації, і, зважаючи на подальші уривки відео, продовжив полювати за "Макаровим". Ніякий пілот, керуючи поганокерованим дроном, такою би фігнею не переймався.

Поїхали далі. Чорноморський флот, як пояснили мені моряки, захищений у Чорноморській бухті дуже добре. Там і станції РЕБ, і патрульні кораблі, і бонові загороди, і звичайні пости зі стрілецькою зброєю на пірсах, камери, тепловізори — загалом спробуй проскочити. Але, зважаючи на відео у телеграм-каналах, перші удари сталися саме вночі у бухті. Окремо варто помітити кадри з відео на камері, де тепловізор демонстративно показують кораблі, що стоять біля причалів. І явно з військовими контурами.

Тобто дрони не просто зайшли в порт, вони ще пересувалися портом на невеликій швидкості, намагаючись знайти пріоритетні цілі та їх ідентифікувати. Тобто їх можливості дозволяють приховане проникнення та ідентифікацію пріоритетних цілей. Як такий дрон зміг проникнути в такий об'єкт, що охороняється? Я не знаю.

У мене є припущення, що цей дрон може (можливо, ненадовго) пірнати під воду і проходити невелику відстань під водою, що дозволяє йому непомітним проходити місця, де охороняється верхній край води. Ну, або росіяни просто спали, коли через браму, що під охороною, відкрито запливли кілька надводних дронів і розпливлися бухтою шукати мажорніші цілі. Але, як би я не вважав росіян дегенератами, тут навіть мені здається, що все не так просто. Ну, не могли вони настільки пропустити спалах, з огляду на те, що про наявність подібних дронів вони були в курсі. Та й що там, бон зачинив, пости на вхід поставив, поряд катер — тобі вже ніхто й не пропливе. Але все ж таки пропливли. Ну, або на вході всі там були під такою синькою, що пропустили під носом кілька маломірних суден. Що я все ж таки вважаю малоймовірним.

[ + – ] Різні типи морських дронів у порівнянні з українським кроном

Підриви в бухті почалися близько 4-ї години ночі. Водночас, судячи з опублікованого відео, частина цілей ідентифікована вночі тепловізором у бухті, а бій перед бухтою був уже на світанку. Можна припустити, що атака безпілотників тривала близько трьох годин. Тобто три години українські літальні та надводні безпілотники грали Чорноморський флот в усі дирки. Також з камер на безпілотниках видно, що стандартні засоби ураження погано працюють проти стрімкої, малопомітної цілі. Один безпілотник, мабуть, був знищений за допомогою вертольота та корабля, але вдень. Мабуть, це вже був кінець акції, бо був світанок, більшість дронів уже вибухнула, знайшовши цілі ще вночі.

Підсумуємо. Близько десятка українських надводних дронів припливли до Чорноморської бухти. Частина з них пропливла в бухту і розділилися шукати цілі. Зважаючи на повідомлення, цілі були обрані жирні. Там і ВДК, і є інформація щодо пошкодження ще одного ракетного фрегата — Ессена (він, до речі, наступний був на черзі, щоб стати флагманом Чорноморського флоту, але, як бачимо, бути флагманом ЧС — погана прикмета), і ракетний катер якийсь і тральщик. Про тральщика, до речі, незрозуміло, чому він став ціллю, хоча, можливо, він був пошкоджений під час підриву іншого корабля, може, поряд просто перебував. У що, власне, віриться, оскільки на камерах явно видно обводи військових кораблів у тепловізорі, пілоти крутять носом праворуч і ліворуч, демонструючи пристань, біля якої стоять військові кораблі. Оскільки це відбувається явно вночі і безпілотникам, судячи з відео, ще не стріляють, то немає причин, щоб їм могли перешкодити підійди до кораблів на відео ближче і ініціювати заряд.

Чому не видно підриву? Думаю, тому що, судячи з кута зору камери, при підході до корабля впритул борт корабля закриває весь огляд і там незрозуміло, крім пілота, куди воно підходить і що взагалі відбувається. Тому цей шматок відео вирізали. Проте відео підривів у бухті нам надали самі севастопольці. І вибухи, за їхніми словами, були гучними. Потім до бухти підійшов (мабуть, відбивати атаку безпілотників, все ж таки "Макаров" — дуже сучасний і величезний вибір озброєння під всі завдання) флагман, ракетний фрегат "Адмірал Макаров", де був атакований одним або декількома надводними і літальними дронами, через що був підбитий, хоч і не потоплений, але оскільки це вже відбувалося вдень, деякі надводні безпілотники, що беруть участь в атаці, були знищені з "Макарова" і вертольотів.

Результат

Я досі здивований, але Україна змінила розклад на полі сучасного морського бою. Так, моя Україна, не найрозвинутіша у технічному плані країна, зробила те, що було просто, сучасно та елегантно. Я сам дуже багато спілкуюся у сфері БПЛА, але про створення таких дронів не чув взагалі. Так, після викладених відео зрозуміло, що це проєкт СБУ та ГШ, вони прямо про себе заявили наприкінці відео. Просто зайшли в саму бухту флоту РФ, що охороняється, валили кілька кораблів, а наступного дня, зламавши Кримське мовлення, виклали кадри з операції під демонстрацією "Так, це ми! І що ви зробите, су**ри? Це тільки початок".

Але раніше про цей проєкт скрізь була тиша. І навіть новина про виловлений безпілотник не сколихнула інфопростір. Україна протягом дуже короткого часу, припускаю, що за допомогою союзників, змогла розробити, випробувати та реалізувати дрон, аналогів якому немає у світі. Навіть новітня, американська засекречена Mantas не виглядає переконливо, дивлячись на можливості українського дрону.

[ + – ] Американський Mantas T-12. 180 км ходу, 60 км/год максималка, 63 кг — бойова частина

Дрон, який може, несучи на своєму борту 75 кг бойової частини, подолати близько 1000 км відстані, може непомітно переміщатися по акваторії з ехолокаційними буями, проходити непомітно входи марин під охороною, стійкий до РЕБ, як до корабельних, так і до стаціонарних (а як мені сказали, потужність стаціонарних РЕБів, що знаходяться біля ЧС, просто величезна), бути досить спритним і керованим, щоб полювати за кораблями, які можуть розвивати швидкість близько 50 км/год на воді, і водночас успішно виконувати завдання, в яких такі нетривіальні цілі як флагман Чорноморського флоту. Використання цього дрону разом з боражуючим боєприпасом, що літає над крайкою води, та ще й вночі — сильно ускладнює шанси корабля відбити атаку.

Вчора Україна продемонструвала всьому світу, що боротися і успішно можна навіть з величезним флотом. І навіть на її території. Вона показала, як флот раптом із грізної сили перетворюється на просто дорогий баласт, купу заліза з людьми, який боятиметься вийти з бухти.

Боятимуться, бо там у морі, у темряві на них чекатимуть українські дистанційно керовані акули. Якщо навіть "Макаров" вийшов із цього бою пошарпаним, то решті кораблів, що робити? Вони не мають такого озброєння та можливостей. Чи виживе звичайний російський катер середнього ступеня амортизації напад трьох таких надводних дронів і трьох баражуючих боєприпасів, які атакуватимуть його разом із темряви? Питання явно не на користь катера, та й, гадаю, російські моряки не мають бажання це перевіряти. Так, зараз Росія почне заявляти, що зерновій угоді хана і вона знову перекриє Чорне море. Але дозвольте спитати, а чим ви його перекриєте? У вас там багато кораблів з капітанами, які мають адамантієвий ан*с і взимку готові патрулювати Чорне море у відриві від основних сил? Зараз був напад десятка навідних безпілотників, а що коли це буде двадцять? Тридцять? Ви, блін, не змогли швидко та гарантовано вразити безпілотники перед входом до Севастопольської бухти, у відкритому морі які у вас шанси? І це ми ще мовчимо про те, що разом із дроном у борт може залетіти "Нептун", який цілком може бути частиною комплексного рішення щодо знищення кораблів.

Україна назавжди змінила принцип морського бою. Не Америка, не якась інша високотехнологічна країна НАТО. А Україна. Розробила, забезпечила необхідну секретність проєкту, і, незважаючи на те, що інформація про ТТХ безпілотника все ж таки дісталася росіянам, проникла в Севастопольську бухту і атакувала кораблі Чорноморського флоту, віддавши пріоритет ракетоносцям, які "Калібрами" обстрілювали мирні міста. Україна. Наша країна. Перевернула звичний світ із броньованими мастодонтами на воді. 9 років тому Росія анексувала Крим, щоб мати власну базу для Чорноморського флоту. Через дев'ять років Україна зробила Чорноморський флот марним. Ось вам і дзеркальна відповідь.

Ну а закінчити цю статтю я хочу словами з одного експертного російського сайту, який висловив свою думку про українські надводні дрони:

"Все це, повторимося, дуже серйозно і не може не напружувати, потішило лише те, що американці з-поміж фанатів бандерівської армії роздмухують новину про дивовижних укроінженерів, які за інтелектом не поступаються бойовикам-хуситам з Ємену. Тобто намагаються з усього, що у них є під рукою, зробити далекобійний боєприпас. І справді, на самостійних форумах постійно йде обговорення того, як із невеликих плавзасобів, таких як невеликі моторки, зробити протикорабельні самокеровані боєприпаси".

Пацани, яка тепер думка про наших інженерів? Вже не смішно? Що з е***ом?

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