Флагман Чорноморського флоту РФ пошкоджено: з'явилися перші супутникові знімки

За даними OSINT-аналітиків, два фрегати пришвартовані в порту Чорного моря. Судно "Адмірал Макаров" стало правим бортом до причалу, щоб не було помітно ремонт пошкоджень.

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Швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітте показав супутникові знімки, на які потрапив російський фрегат "Адмірал Макаров" (судно класу "Адмірал Григорович"). Корабель міг отримати пошкодження під час атаки дронами 29 жовтня, написав він у Twitter.

"Знімки, зроблені вчора о 5:35 і об 11:06 (UTC), показують два фрегати класу "Адмірал Григорович", які зараз перебувають у Чорному морі, пришвартовані в порту", — зазначив фахівець.

[ + – ] Експерти підтвердили атаку надводних безпілотників на фрегат "Адмірал Григорович"

Деякі експерти підтвердили факт атаки надводних безпілотників USV на фрегат класу "Адмірал Григорович". Апарат вільно підлетів до фрегата, це дозволяє припустити, що атака була успішною, впевнені аналітики OSINT.

[ + – ] Фрегат "Адмірал Макаров" належить до класу "Адмірал Григорович"

Експерти припускають, що одним із атакованих фрегатів був флагман Чорноморського флоту "Адмірал Макаров", а інший — корабель "Адмірал Ессен".

"Адмірал Макаров", як стверджують фахівці, пришвартувався правим бортом до причалу, щоб не можна було помітити ремонт пошкоджень.

Пітте поставили запитання про правдивість ушкодження "Адмірала Макарова", на це він відповів: "Можливо, але з цих кадрів точно сказати важко".

Чорноморський флот Росії: наскільки він боєздатний?

За оцінкою голови Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Чорноморський флот Росії став боєздатним лише на 30%. Армія РФ не може застосувати його для обстрілів узбережжя українських міст із артилерії та висадки десанту.

Кораблі Чорноморського флоту атакували 29 жовтня надводними дронами та БПЛА. Спочатку повідомлялося про виведення з ладу другого флагмана Чорноморського флоту, ракетних катерів, тральщика та великого десантного корабля.

Розслідувачі групи GeoConfirmed дійшли висновку, що безпілотники вразили в бухті Севастополя щонайменше три російські кораблі, серед них — "Адмірал Макаров" і тральщик "Іван Голубець".

Міноборони Росії звинуватило Україну в ударах по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі з цивільного судна, призначеного для вивезення зерна. Великобританія, за версією Кремля, теж причетна до атаки. Інструктори британських ВМС нібито інструктували українські сили, кажуть окупанти.

Великобританія вважає ці звинувачення спробою РФ відвернути увагу західних країн від повномасштабного вторгнення в Україну.