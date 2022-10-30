"БПЛА запустили з Одеси": у РФ розповіли про "докази" атак ЗСУ на Севастопольську бухту

За версією Міноборони РФ, дрони нібито запустили по Севастополю з цивільного судна, яке мало вивозити зерно. Безпілотники летіли в зоні "зернового коридору", але згодом змінили маршрут.

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Фахівці Міноборони Росії та інші чиновники нібито знайшли "докази" атак ЗСУ на Севастопольську бухту за допомогою безпілотників. Про це написала у Telegram пресслужба російського відомства.

БПЛА, за інформацією загарбників, запустили з цивільного судна, яке Київ "зафрахтував для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України" зерновим коридором.

Військові чиновники говорять про підняті з дна моря уламки морських безпілотників, які 29 жовтня застосували проти російських кораблів.

"Проведено експертизу навігаційних модулів канадського виробництва, встановлених на морських безпілотних апаратах. За результатами відновлення зчитаної з пам'яті навігаційного приймача інформації встановлено, що запуск морських безпілотних апаратів було здійснено з узбережжя в районі Одеси", — стверджує міністерство.

Спочатку безпілотники, за версією командування РФ, рухалися зоною безпеки зернового коридору і далі змінили маршрут у напрямку пункту базування кораблів у Севастополі.

Атака на кораблі Чорноморського флоту у Севастополі – що відомо

"Координати руху одного з морських безпілотників вказують точку старту в морській акваторії зони безпеки "зернового коридору" у Чорному морі", — зазначили в Міноборони Росії.

Нагадаємо, що вранці 29 жовтня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. ЗС РФ заявляли про роботу 9 безпілотників та 7 автономних морських БПЛА, які "запустили" ЗСУ. Ушкодження отримали морський тральщик "Іван Голубець" та загородження у бухті Південна.

[ + – ] Ушкодження після вибухів отримав тральщик "Іван Голубець"

Призначений Москвою "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв говорив, що російські ППО кілька годин боролися з безпілотниками і всі апарати нібито збили.

Український воєнкор Андрій Цаплієнко говорив про пошкодження через вибухи кількох кораблів, зокрема фрегата "Адмірала Макарова" — флагмана Чорноморського флоту після втрати крейсера "Москва".

У Міноборони РФ вважають, що українським військовим допомагали фахівці з Великої Британії. Інструктори підрозділу британських ВМС нібито навчили військових 73-го спеціального центру морських операцій в Очакові та готували удари по кораблям у Севастополі.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк після вибухів порадив окупантам вимкнути камери у Севастополі та інших тимчасово зайнятих українських містах.

Аналітики GeoConfirmed провели розслідування і з'ясували, що в результаті атаки безпілотниками було вражено щонайменше 3 цілі.